來花博要看的不只是花、學者肯定台中花博創新

2018年11月17日 10:44 中時 陳世宗

台中世界花卉博覽會已於11月3日盛大開幕，好評不斷，文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩日前在天下雜誌「獨立評論」發表文章談台中花博。她說台中市政府在短短近3年間思考花博定位，跳脫框架，給年輕設計策展團隊足夠的創意自主空間進行設計，開創對藝術、美學、策展的重視，最具動感的「聆聽花開的聲音」公共藝術即是一例，肯定台中花博在藝術方面的創新。

郭瓊瑩表示，花博不只是「放大版花市」，來花博要看的不只是花，歷年來國際知名花博背後，亦有長期的研發定位，如荷蘭的世界園藝博覽會早已跳脫簡單的花海意象，反而是以城鄉再生、產業創新為遠程目標；杜拜、韓國等的花博，多以展現城市魅力、城市經濟競爭力為標竿；德國的花博則以長年園藝產業與科技研發為基礎，並精準地與永續設計、生態城鄉、智慧農業園藝科技等議題緊密扣合。

郭瓊瑩說，這些花博的策展定位，有賴場地選址的適切性與可持續性。原本台中花博選定的后里，儘管與台灣花卉園藝聖地彰化田尾、永靖地區距離並不遠，但土質不佳又缺水，是園藝經營的最大障礙，如果再套用慣行的花卉地景展示，勢必先天不良、維管成本高。是以，原來花卉專業團隊所規劃的計畫，就顯得欠缺生氣。

後來因為后里場地發現石虎棲地，於是台中市政府毅然修正，改為后里、外埔、豐原，尊重自然保育的決策，也受到國際園藝生產者協會(AIPH)的肯定。

她說，台中市政府在短短近三年間重新思考定位，跳脫框架，找了一群年輕設計策展團隊，給予他們足夠的創意自主，並以主題「G.N.P.」 （Green Nature People，綠色、自然、人文）概念來串連。於是看到「聆聽花開的聲音」以創新機械科技來展現溫柔的花開過程，還有透過五感體驗融合土香、茶香、穀香的展覽空氣，確實是聰明的構思。

相關藝術家參與的多元創作，也成功呈現了台灣天然建築媒材如竹、磚、土、漂流木等的魅力。而在年輕一代的創新中，又能邀請到享譽國際的光景設計大師周鍊親臨指導、傳承經驗，確實更提升了總體花博園區的人性溫度與氛圍。

郭瓊瑩強調，整體而言，此次台中花博開創了對藝術、美學、策展的重視，不同於都會型的台北花博，帶入了全新設計導向的空間配置與地景加值。尤其是最具動感的「聆聽花開的聲音」，融合音樂、藝術、機械與燈光設計的立體造型，是這次花博的視覺與聽覺地標，集結了聲、光、型、色等多元特質，也是各國藉花博展現國力中最具現代感的公共藝術作品。其它子題與場館的設計亦各具特色，並彰顯了台灣新一代設計師的跨界能量與光芒。

從郭瓊瑩文章的字裡行間可看出她對台中花博給予高度肯定，確實花博與花市的層次並不同，花博應呈現更深層的產業發展策略。這次台中花博不只呈現光鮮亮麗的景色，背後代表的綠色、自然、人文概念更深具意義，讓整體花博更有內涵，相當值得一看。

(中時 )