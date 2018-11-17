兩大音樂國寶掌舵者 帕帕諾讓交響樂歌唱

2018年11月17日 11:09 中時 趙靜瑜

英國柯芬園皇家歌劇院是英國唯一被冠以「皇家」頭銜的歌劇院，而國立聖西西里亞管弦樂團則是義大利重要的「國立」樂團，這兩大音樂「國寶」的音樂總監，正是全球手可熱的帕帕諾爵士（Antonio Pappano），他將率領聖西西里交響樂團首度訪台，與柴賽金牌得主特里福諾夫同台獻藝。

帕帕諾表示，聖西西里管弦樂團是義大利非常罕見的交響樂團，擁有輝煌歷史，「這次來台要演出的柴可夫斯基《第四號交響曲》，過去克萊伯、阿圖爾·羅津斯基、傑利比達克等大師都指揮過；拉赫曼尼諾夫《第三號鋼琴協奏曲》更不用說，霍洛維茨和拉赫曼尼諾夫本人都與樂團演奏，這些都非比尋常。」

上週帕帕諾指揮樂團與特里福諾夫在羅馬擁有2800個座位的聖西西里亞音樂廳舉行了訪台同一套曲目演出，集優雅、熱情與細膩於一身，親臨現場的資深樂評人唐若甫表示，聖西西里管弦樂團擁有極具歌唱性和華麗的音響，鋼琴家特里福諾夫的演奏突顯拉赫曼尼諾夫的抒情特質，多了一份精緻，少了一份激昂。

唐若甫表示，身兼歌劇和交響樂雙料指揮，帕帕諾往往能夠挖掘出音樂中素日難以被察覺到的線條，他指揮的柴可夫斯基和葛令卡猶如威爾第般充滿珠光寶氣。

在英國出生，成長於美國，父母親都來自義大利，今年58歲的帕帕諾被譽為繼慕提之後走紅國際樂壇最重要的義大利指揮家，「但我的一生，都在被迫適應不同的文化。」，帕帕諾說他必須很靈活，「因為我父母是倫敦移民，當我還是個孩子的時候，又都搬到了美國，所以我經歷兩次大規模遷徙。」帕帕諾說這也有好處，在他的工作中，「我會有美國移民的職業道德，義大利的戲劇性，英國的勇氣和專業精神，我樂此不疲。」

帕帕諾上月先在倫敦柯芬園皇家歌劇院指揮了華格納《指環》全集，之間抽空趕赴羅馬，指揮聖西西里亞管弦樂團演出伯恩斯坦《西區故事》和威爾第《安魂曲》。緊接羅馬三場音樂會後帶領樂團及鋼琴家丹尼爾·特里福諾夫開啟亞洲巡演，共計十場，其中包括香港、仁川、大連、首爾和台北均為帕帕諾首次造訪，音樂會將於20日在台北國家音樂廳舉行。

(中時 )