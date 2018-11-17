網傳「當街棒殺」犬隻　杭州城管：純屬謠言

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旺報
賴志昶

杭州市餘杭區3日一名男子因自己的狗受到欺負，而與路人起衝突，引起輿論關注。對此，杭州市城管15日開始文明養犬專項治理行動，卻導致「暴力執法」、「當街棒殺」、「血染的杭州」等言論充斥在網路。杭州市城管委16日晚間強調，整起治理行動沒有導致一條狗發生非正常死亡。

「文明執法是我們的底線。」杭州市城管委指出，在此次治理過程中，沒有發生一起暴力執法事件，沒有一條狗發生非正常死亡，近期網上出現的傷狗行為，均非杭州城管執法所為。

據浙江在線報導，杭州市城管委正式進行治理行動後，共規勸1187起輕微違規養犬事件，查處308起違規養犬案件。

杭州市城管委副主任趙美英表示，在治理行動中，城管始終以勸導為主，即使得要暫時扣管犬隻，也遵循「抱、牽、網、鉗、吹」五步原則，即是「能抱的不用手牽，能牽的不用工具，能用網罩的不用鉗子，能用鉗子的不用吹管」。

報導指出，杭州從2016年至今共接到18228件犬類投訴，其中有2195起是犬類傷人。杭州市防疫部門的統計數據顯示，杭州2016年至今因犬傷初診病人高達35.6萬人。

杭州市城管部門有鑑於犬隻傷人事件層出不窮，每年春秋兩季都會出動專項整治行動。「並不是針對狗，而是針對不規範的養犬行為。」趙美英重申，此項治理行動的目標並不是要「打狗」，杭州城管在行動中也沒出現打狗的情形。

(旺報 )

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