NBA》新三巨頭爆發 巴特勒摘加盟七六人首勝

2018年11月17日 10:57 中時電子報 黃及人

.@JimmyButler RISING UP! pic.twitter.com/3efN9mzFg6 — Philadelphia 76ers (@sixers) 2018年11月17日

吉米巴特勒總算帶領新東家七六人搶下加盟後首勝！巴特勒攻下全隊最高28分，搭配恩比德23分、班西蒙斯接近大三元演出，七六人全新「三巨頭」終於有效發揮，終場113比107氣走爵士，搶下本季第10勝(7敗)。

揮別待在灰狼跟唐斯、威金斯兩大年輕主力相處不愉快的陰影，吉米巴特勒被灰狼交易到七六人，改跟恩比德、班西蒙斯兩位年輕新星聯手，加盟首役雖然敗北收場，17日回到主場面對爵士，巴特勒決心不讓勝利再次溜走。

七六人原本一度領先到15分以上，卻遭爵士當家射手米契爾外線猛轟，不僅遭到追上，甚至被爵士超前，幸好打到決勝關頭，七六人先靠班西蒙斯上籃超前，接著巴特勒最後19.4秒投進穩住戰局的兩分球，總算保住勝果。

吉米巴特勒終於展現應有球星身價，全場投15中12，命中率來到恐怖的8成，除了貢獻全隊最高得分，也拿7助攻、3籃板與2抄截，恩比德23分、7籃板及3火鍋，班西蒙斯10分、8助攻與8籃板，雷迪克16分。

爵士先發5人都拿兩位數得分，其中米契爾31分最高，可惜爵士得分過於集中先發，先發總共攻下85分，替補陣容竟然只拿22分。

(中時電子報)