新北》蘇貞昌不甘被比下去哽咽 李來希轟：全執政了還在騙

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（資料照片/葉書宏翻攝）

友善列印
中時電子報

民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨晚在淡水捷運站後方廣場舉辦造勢晚會上，激動時紅了眼眶並哽咽說：「打拚一輩子，就為守護台灣，這次出來選，就是不甘心打拚出來的台北縣（新北市）被比下去」。對此，全國公務人員協會理事長李來希表示，又是一把鼻涕一把眼淚，騙取人民的同情。

李來希是針對蘇貞昌昨在造勢活動現場落淚一事，在臉書上發文表示，「又是一把鼻涕一把眼淚，民進黨掌握了國家絕對的權柄，違法違憲毀憲亂政，連法院的裁決都可視若無睹，頭頭們各個吃香喝辣，目無法紀，現在面臨人民的反撲，開始掉淚了？是真的還是假的？掉幾滴眼淚就可以喚回人民的信任？就可以再度騙取人民的同情？」。

他還說，太可笑了，實在是太可笑了，守護臺灣？守護高雄？過去不是也曾喊出守護宜蘭、守護嘉義嗎？一句守護臺灣就可以贏得新北市民的選票嗎？一句守護高雄就可以保住高雄的政權不被翻轉嗎？一句臺灣價值就能贏得人民的認同？夥伴們聽過日本人在選舉的時候，候選人高喊守護日本嗎？有聽過選舉的時候，美國人高喊守護美國嗎？夥伴們可曾聽過日本價值或是美國價值？「臺灣價值」是什麼「碗鍋」？憨厚的臺灣人真好騙，真是太好騙了！

網友表示，「只不過選個舉嘛！快快樂樂的讓人民行使民權，民進黨搞得全黨上下哭成一團如若喪考妣，演過頭了吧」、「騙人騙神天地不容！」、「我們也打拼了一輩子，我們也會不甘心打拼出來的被你們毀掉啊！」、「真是可笑！他們從政就是愛台灣？！別人從政就是賣台！真真是只能用厚顏無恥來形容！」。

(中時電子報)

文章來源：李來希臉書

180萬竊案匿報還見笑轉生氣？蘇… 網路教戰守則一籮筐 公投案看清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。