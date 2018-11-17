新北》蘇貞昌不甘被比下去哽咽 李來希轟：全執政了還在騙

2018年11月17日 11:08 中時電子報 戴安瑋

民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨晚在淡水捷運站後方廣場舉辦造勢晚會上，激動時紅了眼眶並哽咽說：「打拚一輩子，就為守護台灣，這次出來選，就是不甘心打拚出來的台北縣（新北市）被比下去」。對此，全國公務人員協會理事長李來希表示，又是一把鼻涕一把眼淚，騙取人民的同情。

李來希是針對蘇貞昌昨在造勢活動現場落淚一事，在臉書上發文表示，「又是一把鼻涕一把眼淚，民進黨掌握了國家絕對的權柄，違法違憲毀憲亂政，連法院的裁決都可視若無睹，頭頭們各個吃香喝辣，目無法紀，現在面臨人民的反撲，開始掉淚了？是真的還是假的？掉幾滴眼淚就可以喚回人民的信任？就可以再度騙取人民的同情？」。

他還說，太可笑了，實在是太可笑了，守護臺灣？守護高雄？過去不是也曾喊出守護宜蘭、守護嘉義嗎？一句守護臺灣就可以贏得新北市民的選票嗎？一句守護高雄就可以保住高雄的政權不被翻轉嗎？一句臺灣價值就能贏得人民的認同？夥伴們聽過日本人在選舉的時候，候選人高喊守護日本嗎？有聽過選舉的時候，美國人高喊守護美國嗎？夥伴們可曾聽過日本價值或是美國價值？「臺灣價值」是什麼「碗鍋」？憨厚的臺灣人真好騙，真是太好騙了！

網友表示，「只不過選個舉嘛！快快樂樂的讓人民行使民權，民進黨搞得全黨上下哭成一團如若喪考妣，演過頭了吧」、「騙人騙神天地不容！」、「我們也打拼了一輩子，我們也會不甘心打拼出來的被你們毀掉啊！」、「真是可笑！他們從政就是愛台灣？！別人從政就是賣台！真真是只能用厚顏無恥來形容！」。

(中時電子報)