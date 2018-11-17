網路教戰守則一籮筐 公投案看清主文最重要

網傳中選會竄改12號公投文字，12號公投要改投不同意票。真相並非如此，中選會更改的是意見書。(圖為資料照)

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中時電子報
/整理報導

11月24日九合一大選，除選出9種地方公職人員外，另有10個經中選會委員會議審議後成案的公投案將合併投票。最近網路又傳，中選會竄改第12號公投的文字等，呼籲大家改投不同意票。其實，這項傳言有誤，公投票只有提案，寫不下別的，公報上案件的主文並沒有變。在此，特別提醒民眾，在投公投票之前，看清楚公投主文最重要，不要盡信別人教的。

24日投票即將登場，這次共有10個公投案，許多民眾霧煞煞，網路上有許多教戰守則或是小抄教導人民如何投。而中選會也表示，若沒有被誤認為公投票疑慮者可帶入，但小抄必須帶走，不得留置於圈票處或投票所內。

中選會已於日前將選舉及公民投票公報寄送至每一家戶，公投公報包括提案主文與理由書，以及政府機關的意見書。第12案的發起團體「幸福盟」卻發現，10月24日發布的愛家公投，遭中選會於11月2日重新公告經修改之行政機關意見書。幸福盟隨後向監察院舉發中選會凟職，要求監委調查糾正。

中選會更改的雖然只是意見書，但也引發網路資訊混亂，網傳中選會竄改12號公投文字，請大家改投不同意票。但其實公報上主文沒變，公投票只有提案，寫不下別的。先前是因為有民眾反應，看不懂提案文，中選會才說可研議下個標題。電子報提醒民眾，看清楚公投主文最重要，不要盡信別人教的。

(中時電子報)

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