國民黨新竹市十八尖山辦快閃　主委呂學樟籲滅東廠重建家園　許明財要讓市民重返快樂閃亮

2018年11月17日 11:15 中時電子報 綜合報導

國民黨新竹市黨部十八尖山舉辦「快閃」活動，主委呂學樟籲請大家一起來，消滅「東廠」政府，重建美好家園。許明財主張再造新竹市，要市政與居民重返快樂閃亮，許下一個願望：「臺灣的大未來，就從新竹出發」。

國民黨青年部 提供

國民黨新竹市黨部17日在十八尖山號召「快閃」，呂學樟主委表示，倫理綱常的傳承與發揚，幾千年來，一向成為中華文化在社會安定、家庭和樂中最主要的基石；要讓青山長在，綠水長流，永續環境保護與發展，是每個人責無旁貸的義務與使命；活動選擇在有「新竹市之肺」，著名的家族聚會、休閒運動景點，有「北台陽明山」之稱的十八尖山舉行，富含多重深層意義。

國民黨青年部 提供

呂學樟引禮運大同篇「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦」，闡揚論述作為一個政府「當為」與「不當為」。中華民國在台灣自由民主成果，係歷經107年前革命先烈拋頭顱、灑熱血，犧牲無數寶貴生命換來，自然應要多加以珍惜。即刻到來的今(107)年新竹市市長、議員及里長三合一選舉務要「選賢與能」，市長懇請支持最宏觀、最有遠見、最能拚民生經濟的市政領導人許明財；在歷經三次政黨輪替後，同時也請民眾選擇最負責任、最有誠信的國民黨與黨提名候選人。

呂學樟指出，現行執政「東廠」政府，粗暴的軍公教年改，倚仗著在中央行政立法司法完全執政，完全不理會「法不朔及既往」的精神，嚴重破壞原來國家治理威信。蔡政府更以仇恨為出發點，不但對國民黨掃地出門、清算鬥爭，更對非我族類者，行「東廠」之誅，與「講信修睦」完全背道而馳。

許明財強調，今天站在著名的新竹景點十八尖山這裡，要很驕傲的說：「新竹市最讚！」如果能再度重返新竹市府主政，未來將運用現有的建設成果，還有優勢地理區位、科技環境和經濟動能再造新竹市；讓新竹市不僅成為一顆臺灣閃亮的明珠，更有可能是中國「一帶一路」與歐、亞、非間的經濟平臺或通商口岸，成為舉世聞名的觀光科技文化城！

許明財自我期許以35年的行政經驗，加上5年的市長歷練，雖然在2014年以1014票落選；但4年來在自我深度反省反思當中，將這40年來的豐富經驗，已然消化反芻；再用一雙腳數度走遍新竹市的每個角落，深入街坊巷弄，傾聽市民聲音；得知「一個新竹，兩種世界」的生活，每每深深烙印在內心；抱著服務的熱誠，要創造新竹市的大幸福，許下一個願望：「臺灣的大未來，就從新竹出發」。

參與者：

國民黨黃國新主委趙建爍、新竹市長參選人許明財、市議員徐信芳、吳青山、市議員參選人嚴翊琦、何佳樺、塗夢龍、陳慶齡等，以及前市青工會長鄭正鈐議員團隊。

(中時電子報)