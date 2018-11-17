NBA》厄文生涯總分破萬 恐怖雙十OT扳倒暴龍

厄文17日猛轟43分，生涯總得分突破1萬分。(美聯社)

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里歐納德雖替暴龍拿下31分、15籃板，卻沒法扭轉頹勢。(美聯社)

17日與暴龍賽前還差33分就可突破生涯萬分大關的塞爾提克明星後衛厄文，決定用更加凶猛表現達標！靠著厄文攻下本季新高43分，且有11助攻、3抄截的恐怖雙十數據，塞爾提克有驚無險以123比116延長氣走東區龍頭暴龍。

末節就看厄文、里歐納德兩大球星互飆秀，不過打到最後關頭，塞爾提克先靠塔圖爆扣取分，接著海沃德最後24.5秒兩罰俱中，把比數追成107比107平手，暴龍當然把最後一擊交給里歐納德，但他中距離跳投沒進，比賽進入延長。

來到延長加賽，厄文決定不再夜長夢多，一開始就跟海沃德、塔圖兩人攜手搶下領先優勢，暴龍雖然仍想反撲，卻阻擋不了綠衫軍強大火力，來到讀秒階段，塞爾提克提前取得9分穩定領先，也讓雙方沒喊暫停就打完這場東區大戰。

塞爾提克除了厄文恐怖雙十演出，塔圖也拿21分、7籃板，更重要的是帥哥射手海沃德似乎出現復活跡象，全場投8中4、6罰俱中，貢獻15分、5助攻、5籃板及4抄截，看來總算逐漸找回場上感覺，荷福德與莫里斯各有11分。

暴龍球星里歐納德也拿31分、15籃板，卻缺少隊友火力及時支援，特別在延長賽，丹尼格林、席亞卡兩大主力先後犯滿，更讓暴龍調度捉襟見肘，伊巴卡也替暴龍拿下21分，席亞卡16分、9籃板及4助攻，羅瑞14分、7助攻。

(中時電子報)

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