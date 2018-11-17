美助盟友600億美元，遏制陸在南海擴張

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這個週末，亞太經合組織（APEC）領導人峰會將在巴布亞紐幾內亞首都舉行。雖然美國總統川普缺席了峰會，但是，美陸的較量仍然會在這個太平洋島國上延續。在這裡，包括美國、中國大陸、甚至日本和澳洲的領導人在內，都想在這裡施展自己的影響力。VOA報導，美國副總統彭斯將宣佈對亞太投入600億美元，對抗「一帶一路」。

彭斯將代表川普總統出席這次的APEC峰會。預計，彭斯將對美國「自由和開放的印太戰略」做出更詳細的解釋。同時，彭斯還會在APEC峰會上宣佈美國將會為這個地區的發展提供600億美元的援助。

彭斯在日本訪問時已經表示，美國將提供600億美元的融資額度，援助印度太平洋各國的基礎設施建設項目。這600億美元是為了削減中國「一帶一路」的影響力。據信，這些資金將主要用於改善該地區的基礎設施，包括電力、交通、供水和電訊。

彭斯11月12日開始了本次亞洲之行，經歷日本、新加坡和澳大利亞後，最後抵達巴布亞新幾內亞，出席峰會。

美國總統川普在去年的亞太之行中提出了「自由和開放的印太戰略」，分析人士認為，彭斯這次出席APEC峰會，是落實自由開放印太政策的好機會，讓亞太國家看到美國可以將言辭變成實際的貿易和投資項目。

美國智庫新美國安全中心亞太安全項目的高級研究員丹尼爾·克里曼（Daniel Kliman）分析，隨著美國國會通過創建美國國家開發金融公司的法案，並授權該機構每年有權融資600億美元，用於亞太和其他地區的開發，彭斯應該可以做出令人信服的承諾。

克里曼認為，現在對美國來說是一個戰略機會，因為從馬來西亞到馬爾地夫，亞太國家對大陸投資越來越感到失望。大陸的投資不僅令他們有債台高築、腐敗加深和主權喪失的風險。

除美國外，美國的盟友澳洲和日本也將在本次APEC峰會上展示自己的影響力。澳洲上星期宣佈成立總計30億澳元的「太平洋基金」，幫助南太平洋島國發展基礎設施。另外，日本首相安倍晉三據信也將在APEC峰會上展示日本的計畫。

(中時 )

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