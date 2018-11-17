陸美貿易戰稍歇？川普：美國或暫停對陸關稅行動

2018年11月17日 14:10 中時 藍孝威

路透報導，美國總統川普週五稱，大陸想要達成一項貿易協議，美國可能不必對大陸採取進一步關稅行動。陸美這兩個全球最大經濟體正繼續致力於達成一項消除貿易緊張關係的協議。

川普16日表示，大陸遞交了一份清單回應美國對貿易改革的要求，因此他可能不會對大陸商品徵收更多關稅。但他警告說，美國目前還不會接受清單，最終的協議必須是對等的。

美陸貿易關係近幾個月不斷惡化，按照川普政府公佈的議程，美國對2000億美元大陸商品的關稅將在1月1日從10％提高到25％。川普還曾警告說，如果大陸無法滿足美國的要求，他將對所有剩餘約2670億美元的大陸進口商品加徵關稅。

美國之音VOA報導，川普16日在白宮對記者說，大陸願意與美國達成協議，他可能不會對大陸徵收更多關稅。「大陸想要達成協議。他們送了一份清單，列出他們願意做的事情，那是一份很大的清單。」川普接著說，雖然大陸遞交的清單「相當完整」，但他現在還不會接受，因為清單「漏掉了四、五件大事」。

不過，川普表示，他相信在與大陸達成的任何協議中，被遺漏的項目都將得到解決。「我想我們可以成交。我們很快就會知道的。」他說，「我們必須進行對等貿易。我們不能接受為蠢人設計的貿易，而這就是他們佔我們國家便宜的方式。」

川普的這番評論小幅提振了股市。道瓊斯午後一度漲幅達到0.8％，收漲0.49％；標準普爾500指數收漲0.22％；受科技股下跌的拖累，納斯達克綜合指數收跌0.15％。

外界正期待川普與中國國家主席習近平本月底在G20阿根廷峰會期間的會晤。不過，美方官員近日淡化了兩國將在會上達成協議結束貿易戰的可能性。

美國商務部長羅斯週四表示，美國仍計畫明年1月份提高對大陸商品的關稅率，並表示兩國領導人的會晤充其量只會達成框架貿易協議。同日，貿易代表萊特希澤的發言人也在一份聲明中表示，關稅計畫沒有任何改變。

分析人士指出，如果川普暫緩對大陸加徵關稅，這說明北京的提議可能足以讓華盛頓參與談判達成協議。另一些人則表示，川普可能願意接受大陸不那麼實質性的改變，就像他在修改新《北美自由貿易協定》時的做法。

美國政府要求大陸改善美國企業的市場准入和知識產權保護、削減產業補貼，並削減3750億美元的貿易逆差。

(中時 )