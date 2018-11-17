彰化》魏明谷八卦山聖山團結健走！大佛廣場人潮滿溢

2018年11月17日 11:48 中時 吳敏菁

魏明谷說「對就做！」台化停爐遠遠也能看到大佛雙眼皮，禁採砂石八卦山恢復壯麗，守護彰化不能走回頭路！

魏明谷親切和民眾握手。（吳敏菁攝）

八卦山大佛廣場人潮滿溢。（吳敏菁攝）

八卦山大佛廣場人潮滿溢。（吳敏菁攝）

超級黃金周末，魏明谷競選總部16日一大早舉辦「守護彰化，相信台灣，八卦聖山團結健走」，吸引超過3000熱情民眾一起流汗、煥發熱力，凍蒜聲響雲霄，魏明谷說「對就做！」台化停爐遠遠也能看到大佛雙眼皮，禁採砂石八卦山恢復壯麗，守護彰化不能走回頭路！

八卦山向被彰化人視為聖山，魏明谷競選團隊指出，魏明谷縣長上任半年，不畏艱難和壓力，宣示彰化縣禁採陸砂，生態回來了！生機回來了！透過健走，號召大家一起守護家鄉大地的決心。

活動從上午8點生活美學館集結出發，步行天空步道到八卦山大佛，吸引數千人參與，爬山流汗、心情振奮，大佛廣場支持者紛紛爭相和魏明谷合影，魏明谷笑容滿面，民眾特感親切，直呼是最親民的縣長了。

千人啟動象徵守護大地活動，魏明谷、衛福部長陳時中等引領向大佛禮敬，大佛廣場擠得水洩不通。

魏明谷表示，推動台化停爐轉型，為的是終結50年彰化市的汙染，現在彰化市民已經忘記那股酸臭味，遠遠就能看到大佛雙眼皮，台化也轉型成為觀光工廠，吸引絡繹不絕人潮前往購買化妝品、台塑牛排，是最欣慰的事，停爐、轉型是縣民、台化、政府三贏的決定。

魏明谷說二水碧雲禪寺山是八卦山最大違建，主持人「乞丐趕廟公」利用手段把原本比丘尼趕走、原來奉祀觀音佛祖也晾到一旁，種種作為傷害了大家的感情。

魏明谷說，辦健走讓民眾更親近八卦山，瞭解守護彰化的決心，更讓大家體會沒有台化汙染的空氣是多麼清新，沒有砂石開採的八卦山是多麼壯觀。做為縣長絕不會讓彰化走回頭路，今日超過3000市民陪伴，他有信心堅持做對的事，和所有彰化市民一起，打造無汙染的幸福彰化。

(中時 )