宜蘭》林姿推「學童免費營養午餐」競選CF 柔情訴求觸動人心

2018年11月17日 11:48 中時 胡健森

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙陣營17日發表「學童免費營養午餐」的競選政見CF。（胡健森攝）

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙陣營17日發表「學童免費營養午餐」的競選政見CF。（胡健森攝）

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙陣營17日發表新一波的競選CF，以「學童免費營養午餐」為主要訴求，雖然影片不長，但卻真切地觸碰到基層民眾，尤其是面臨沈重經濟壓力的年輕夫妻的心，引發共鳴。

「全縣國中、小學生免費營養午餐」一直是林姿妙主要競選政見之一，因相當具有吸引力，除引發民眾熱議，也因此遭受到其他候選人的諸多批評及質疑，但林姿妙不為所動，始終堅定宣示，在當選宜蘭縣長後一定會推動這項政策。

林姿妙陣營這支新的CF競選影片，以一對年輕夫妻為了維持家計辛苦打拚，丈夫在入夜之後，還要出門開車賺錢，為的是讓孩子能無後顧之憂的上學，看在妻子的眼裡心中充滿了不捨，如果政府提供免費營養午餐，對減輕全家沈重的經濟壓力確實非常有幫助；短短30秒的影片，在當前疲弱不振的經濟環境下，頗能打動人心。

林姿妙競選總部發言人黃琤婷說，縣長候選人林姿妙一直設法為如何能減輕民眾的家庭負擔而努力，除了會推動免費營養午餐政策，未來在長照等其他政策面向，也會推出續集，並且會在各媒體、網路平台露出，讓民眾對林姿妙的政策內容能有更深入地了解。

(中時 )