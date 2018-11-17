台南》世界最棒里長陳永和徒步苦行進市府：1124要創造民主奇蹟

2018年11月17日 11:47 中時 曹婷婷

陳永和（綠背心）今天一早從關廟步行到市府，展現決心與意志力，也希望號召更多市民站出來反對龍崎掩埋場設置。（曹婷婷攝）

「苦行，展現決心跟不服輸，11月24要創造一個歷史、台灣民主的奇蹟！」無黨籍台南市長候選人陳永和今天一早與妻女、參選新豐區市議員的許又仁、牛埔里長陳泰祥扛著旗幟，一步一腳印從關廟山西宮走往市府，誓師「從南關線出發、台南市民一條心」，沿途不少鄉親加油打氣，陳永和汗如雨滴笑著說，台南起風了。

今天上午7點，車隊先從掩埋場預定地龍崎工廠出發，沿途參拜清水祖師廟、龍湖宮，8點抵達關廟山西宮，眾人誓師後，隨即步行啟程，行經歸仁仁壽宮、仁德福祐清宮，預計12點半走到市政府，陳永和將走回當初宣布參選里長的地方，進行簡短說明結束苦行，全程15公里。

牛埔里長陳永和為捍衛龍崎牛埔家園免於受事業廢棄掩埋場荼毒，一腳踏入政壇，此次「跳級」選市長，起初被形容「癡人說夢」到近來參加政見發表會，以敢言、獨到觀點且無政治包袱等特質，贏得厭惡藍綠惡鬥的選民青睞。

陳永和理念也感召許又仁、陳泰祥，這回三人同時參選，組成「南關線三劍客」，再沒有黨派奧援下，參選表達意志，今天更以步行方式前進市府，跨越選區與行政區，號召民眾一起反對掩埋場計畫。

許又仁指出，去年連署反對掩埋場，也是從龍崎工廠出發，沿途走的路線都跟今天步行的路線一致，當初，最後將連署書送往市政府、市議會，這回再度舉辦步行活動，理念一致，就是喚起民眾對環境保護的重視，支持掩埋場反對運動，為南關線的發展盡一分心力。

陳永和說，一直以來，政治人物都是被「送進」市政府、市議會，選得太輕鬆，輕忽人民頭家的心聲，他步行到市政府的意義，就是想凸顯「要做就得辛苦一點」，才知道感恩、珍惜。「政治人物都過得太舒適了，為什麼要人家『送』你一程？要走什麼路就靠自己走，我要親自走到市府，展現我的決心。」

(中時 )