影》諷總統府拒馬 這群小綠綠敢講敢演被讚爆

真敢嗆聲總統府,小綠綠好樣的!蔡英文入主總統府以後,常被各種團體抗議,身為總統府鄰居的北一女學生,對總統府的日常風景最有感。她們在校際詩歌朗誦比賽中,暗諷總統府的拒馬,比賽影片PO上網後,引起外界關注,還曾一度不明原因遭下架。宅神看過影片表示,她們說的真對。網友也大讚,「年輕人覺醒了」。

北一女高二學生詩歌朗誦比賽影片《當我們成為了總統的鄰居》,前2天在網路傳開,但昨天有人發現,北一女的官網上,全部高二的詩歌朗誦比賽的錄影都留存,除了這一班的錄影。而被PO在YouTube的這段影片也被不明原因下架。當時有人覺得事件不單純,不知是否受到國安局的壓力。

校方對外解釋說,是相關人員誤按了刪除,所以又重新上傳了。謝謝關心喔。而YouTube似乎也是被罵後,又恢復上架可看了,有網友還因此後製字幕版,PO在台灣傻事臉書粉絲團上,讓更多人看到小綠綠多麼敢演有創意。

宅神今早在臉書分享這個影片,對小綠綠大讚,「講的很對」,其他網友也紛紛留言,「國際拒馬展」、「校長跟老師要被查水表囉」、「加油,改變是從說開始」、「好勇敢」、「小綠綠 讚哦」、「有這樣的學生,台灣社會還是有希望」、「北一女就是北一女!」、「台灣需要這群女菁英救國」、「我以我的母校為榮!以我的學妹們為榮!」、「這一班小綠綠真敢~這個壞鄰居…大家都討厭」、「年輕人覺醒了」、「超屌的小綠綠們,妳們是我心中的第一名」。

小綠綠的詩歌朗誦到底說了什麼了?以下是完整的內容:

快聽,那是禮炮的聲音

砰……二十一響

最高規格的禮遇,外賓的光迎接我們

我們熱切,憂慮,期待,忐忑…

青春夢想,爆發…我終於考上北一女了!!

(音樂聲)

歡迎來到台北市立第一女子高級中學…

拒馬高級中學

聽說,凱道又圍起了密密麻麻…的拒馬

築起台灣的民主,圈住我們的自由

行動的自由,內心的自由

禁錮一切質疑,我們只剩固執己見

上學路,放學路,不自由,辛辛苦苦

一切的一切,自從我們成為總統的鄰居

拒馬特製的天井 無法圈住

臺獨 沸沸揚揚 同婚 滿城風雲 反年改 熙熙攘攘

Do you hear the people sing?

你可聽見民眾的歌聲?

Singing a song of angry men

我們唱著義憤者的歌

It is the music of a people Who will not be slaves again!

這是不再甘願為奴的人民之歌!

When the beating of your heart Echoes the beating of the drums

當你心的鼓動 應和著戰鼓的響聲

There is a life about to start When tomorrow comes!

一個新的時代即將開啟 讓它在明天到來!

扁平的新聞,到眼前,立體成型

怒火!訴求!連署!抗爭!

理性與非理性,充斥眼中 耳中

身在特等席,我們看著聽著第一手消息

眾說紛紜間,立場倒塌

重組~思變,交織獨屬北一女的世界觀

何須盲目聽從他人,何須盲從意識主流

我們有屬於自己的判斷

一切的一切,自從我們成為總統的鄰居

百家爭鳴~

關於時事,關於政局

在抗議聲浪中激盪,在拒馬保護下茁壯

緩步行過凱道正中央

向紅磚建築前矗立的憲兵,微笑揮手

只有我們能看見 學校與總統府的國旗一同飄揚

我們擁有全世界獨一無二的風景

當我們成為了總統的鄰居。

