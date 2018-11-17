農民訴苦北農菜價有問題 徐佳青「謙卑」反應網友拳頭硬了

2018年11月17日 11:37 中時電子報 邱文秀

看直播的網友看到徐佳青「謙卑」的表情跟回覆都紛紛流言「拳頭硬了!」在場的宅神朱學恒也露出奇怪的表情。(Youtube截圖)

菜價低到吃土，雲林菜農李析起昨上政論節目訴說，二崙鄉的菜幾乎都在北農拍賣，但今年承銷價還出現個位數，並拿出北農遠端影片指還未到凌晨拍賣時間，就有攤商直接把菜搬走不經過拍賣，懷疑有問題。民進黨秘書長徐佳青神回，彰化就沒人抱怨菜價很低，北農菜價低可以不要拿菜去北農賣啊!「謙卑」反應讓網友紛喊「拳頭硬了」!

菜價低到吃土，11月10日「全國農漁民齊發聲」活動在雲林舉辦，國民黨高雄市長參選人韓國瑜也去現場和雲林縣長候選人張麗善合體。

雲林菜農李析起昨上《關鍵時刻》爆料，他一開頭就說，「我上這個節目可能會被肉搜或抹黑」，但我的身分絕對經得起考驗，我是農民，做了6、7年了。並解釋為什麼「票投李進勇等同支持吳音寧」，為什麼會在二崙鄉農會造成迴響，因為二崙鄉通路幾乎只有北農。

主持人劉寶傑問:所以你們的菜價就是北農決定的?李析起說，因為我們是供應端，北農是拍賣端，承銷商就是攤商，再來才是消費端。問題是拍賣沒有把持在中立，這個蹺蹺板就倒了，如果偏向承銷端就是從我們農民成本扣。但問題是，消費者買到菜也不覺得便宜，消費者也是受害者之一。

李析起說，自從11月10日「全國農漁民齊發聲」在西螺辦活動後，11月10日前到貨量，以青江菜一天6公噸為例，11月10日前起標價差不多10元，最高15元還有個位數的。嗆聲完後，到今天為止漲到25元，明明是一樣的到貨量，6千公斤，甚至也有出現30多元價格，「我合理懷疑有人為操作」。

李析起說，農委會常說到貨量決定菜價多少，但他應該要分類，不能說我跟郭台明總資產是一百億，但我存款明明不到一百萬。

劉寶傑:你意思說，青江菜是青江菜，白菜是白菜，不能一起下去算?李析起說，對，不能說當天到貨量是1600公噸，但是都沒有分類。

李析起提供一段北農遠端影片，指著右上角顯示的日期說，他不可能能做假。影片重點是凌晨2:49分，已經有攤商開始把菜搬走，問題是3:20分才進行拍賣，為什麼3:20分還沒到，你可以搬菜，拍賣員在旁邊也沒有制止。

李析起說，他截圖給北農總經理吳音寧FB，吳音寧過了一兩天才回覆。回覆四點中，有一點是說可能貨車司機卸錯位置，但這是不可能的，因為那都是固定位置，而且被搬的就是二崙農會的貨。2:49分就開始搬貨代表什麼，「有可能是違法，我是以合理角度懷疑，可能是跟拍賣員私底下有『那個』啦!」

李析起說，因為我們之前菜明明很漂亮，但拍賣出去被喊個位數。回覆的第一點寫「預約交易品項經現場作業人員與業者點交確認後，即需拖離現場。」他說，預約制就很有爭議性了喔!拍賣市場用預約制，你是跟誰預約啊?假如你用預約制你給人家知道的話，你檢調難道不能介入嗎?這個違法的事情。

民進黨秘書長徐佳青回覆，拍賣價格我們歷年來都能做比較，史上也曾發生過高麗菜一台斤3.5元，「就是韓國瑜當北農總經理時發生過」，當然不能歸咎那一個「個人」造成。當然有時候量多拍價價格就低，所以才一直希望調節，大家生產期錯開。畢竟，高麗菜是一年四季都能收成。

徐佳青說，那我不曉得「為什麼你說你們雲林菜價特別低」，因為我最近也都在彰化地方在跑，「那彰化地方就沒有跟我反應說，我們菜價很低」，沒有人來跟我抱怨這件事情，所以我不知道雲林到底發生什麼事情，雲林的西螺地區是主要市場參考點。

劉寶傑說:而且西螺價格比北農還高耶!徐佳青:對，西螺的這個價格如果好的話，那照理說雲林本身價格應該不會下降才對啊?劉寶傑回「可是他們貨是送到北農拍賣，價格是北農定。」

徐佳青神回「那如果以這樣的邏輯的話，他出貨出到北農少一點嘛!乾脆就出在雲林就好了!」她強調「可不可以，可以壓?那你為什麼不這樣做?」劉寶傑:「那如果這樣我不要拿去北農拍賣了啊!」

李析起說，所已通路決定一切，我們農民要怎麼找通路，你了解我的意思嗎?我們從二崙到西螺 也要半個小時，我們貨可以疊多高，我們是載超重了!

徐佳青再度神回:「二崙到西螺很近耶!然後你送到北農反而很遠，你有沒有搞錯?」

農民解釋「不是，北農是我們農會那邊是有運銷，每個農會都有集貨地，像我二崙鄉，他是不是有永定村跟油車村，他有一個集貨地，鄰近的農民簡單就送到集貨地。」但變成說，農委會就是決定那個菜價的，我不希望我們農民抗議，菜價才要拉高，因為這個是長久的問題。

看直播的網友看到徐佳青「謙卑」的表情跟回覆都紛紛流言「拳頭硬了!」在場的宅神朱學恒也露出奇怪的表情。網友留言「徐佳青我就服她，作為官員妳不聽農民的心聲，你卻來跟農民凹﻿。」

(中時電子報)