國民黨18日雲嘉嘉南大造勢 韓國瑜、侯友宜視訊連線加持

2018年11月17日 11:46 中時 楊佳穎

九合一選前黃金週，國民黨中央搶在投票前最後一個週日（18日），在嘉義市舉辦「翻轉雲嘉嘉南-堅定向前 團結勝選晚會」，國民黨發言人洪孟楷預告，晚會有兩大高潮點，首先將視訊連線南北兩大人氣候選人韓國瑜及侯友宜，緊接著由前總統馬英九、國民黨主席吳敦義陪同4位縣市長候選人大進場，並在台上共同擊破「綠色大冰塊」，象徵打敗過去民進黨執政下「凍結」的悶經濟。

洪孟楷指出，雲嘉嘉南4縣市目前都是由民進黨執政，但過去長期執政的結果，造成人才外流、年輕人在地方找不到工作等，且過去兩年多中央執政下兩岸關係急凍，更讓雲嘉南許多飯店、旅遊、餐飲業者苦不堪言，「觀光」變「關光」，因此國民黨在最後一週打出「翻轉」，盼大家覺醒，共同改變過去民進黨長期壟斷把持且錯誤的施政。

洪孟楷說，當天晚會從晚間6時至8時，將安排兩大高潮點，首先在雲嘉嘉南4位縣市長候選人同台、各自發表政見後，以視訊連線國民黨高雄市長候選人韓國瑜、國民黨新北市長候選人侯友宜，讓雲林女婿及嘉義子弟「南菜販、北神探」一起加持，帶動雲嘉南翻轉的決心。

他也說，晚會第二個小時將由馬英九、吳敦義陪同4位縣市長候選人在萬人簇擁中大進場，並宣示共同拼經濟，規劃在台上以藍色鎚子，共同擊破綠色「2018.11.24」大冰塊，象徵打敗過去民進黨執政下「凍結」的悶經濟。

晚會最後，也將邀請民眾打開手機手電筒，全場大合唱「感恩的心」，洪孟楷表示，因為本次主場在嘉義市，將以這首歌感謝過去嘉義市民對黃敏惠的肯定，如今黃敏惠再出發，就是用回饋感恩的心，要報答嘉義人對她的栽培。國民黨將強調，現在雲嘉南綠營首長的施政滿意度都屬後段班，「民進黨做不好，就讓國民黨來做！」

洪孟楷說，晚會將在嘉義市立棒球場停車場舉行，時間為晚上6時至8時，預計至少萬人到場力挺，而黨中央也已規劃由中視全程實況轉播，同步在youtube、臉書網路直播。他也說，國民黨在本次選戰資源有限，因此主打團結及區域作戰，繼中台灣、宜花東、黃金三島、桃竹竹苗等共同政見推出，18日的雲嘉嘉南合體造勢，代表選前國民黨的全台政策完整推出。

(中時 )