花博人氣美食 台中在地菇餐、黑糖珍珠鮮奶、蚵仔煎上榜

2018年11月17日 12:05 中時 陳世宗

外埔園區人氣一二名蚵秋美食團及古早味手工粉圓。（陳世宗翻攝）

豐原園區人氣第一黑糖粉圓。（陳世宗翻攝）

馬場園區人氣第一菇神！（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會開幕後人潮不斷，為讓國內外遊客參觀花博各項精彩的展覽與表演之餘，能同時在園區內品嚐各式美食；台中市政府經濟發展局特別邀請59家餐飲業者，提供揚名國際的台灣茶飲品牌到庶民美食等豐富多元的餐飲選擇，開幕近半月，各園區人氣排隊美食排行出爐，台中在地百菇套餐、黑糖珍珠鮮奶、蚵仔煎最受歡迎。

經發局長呂曜志說，為讓參觀台中花博的遊客，擁有多元美食餐飲享受，市府特別匯集59家餐飲業者，打造各園區特色美食，后里森林園區有國際品牌「日出茶太」、特色比薩、日式泡芙及各式台灣小吃飲品等，人氣美食前三名分別花遊食堂百菇類套餐、群之薌的芋頭籤糕、古早味蘿蔔糕、花枝丸湯組合套餐及老甕黑糖鮮奶粉圓。

后里馬場園區以花馬樂園為主題，打造5座彩虹馬卡龍貨櫃的戶外餐飲服務設施，開幕後已成為拍照打卡熱門景點。人氣美食第一名為新社香菇街最受歡迎的店家「菇神」，供應各式花菇類套餐，第二名是開業40年、獲經濟部認證的四星名攤的「丸東商號」，主推套餐內含手工魚丸湯、手工甜不辣及招牌魚酥飯，第三名則為享樂食堂，主打南洋打拋肉佐法式麵包。

呂曜志指出，花舞館2樓餐廳及聞香下馬餐廳也分別規劃可容納約500人、300人同時用餐區，其中，花舞館的餐廳內規劃有「京都拉麵」，提供各式拉麵、日式丼飯等主食類餐飲，以及提供各類西式餐點的「歐陸美食小舖」，每到用餐時段，人潮湧現，可大量快速服務花博遊客用餐需求，營業額目前居花博餐廳之冠。

經發局表示，外埔園區的戶外輕食區以藍白配色，營造希臘海洋風格，人氣前三名分別為蚵秋美食團的蚵仔煎、古早味手工粉圓的黑糖珍珠鮮奶、鮮魚屋的虱目魚。另引進全球化的微型餐廳「㗊(音同吉)品軒」，利用「AI蒸煮機器」烹調，煮一碗拉麵只要60秒，民眾在花博除可欣賞智慧化農業，也可體驗自助式美食操作。

豐原葫蘆墩園區在第二區、第五區引進9台極具風格特色的三輪餐車，販售包括咖啡、熱壓吐司、軍艦壽司、懷舊小吃等各式點心類美食，人氣前三名分別為Q霸黑糖粉圓、歐巴安可韓式炸雞及大廟口戲院香腸（加米腸）。

花博后里馬場、森林及外埔園區均設有「便當專賣店」，提供65、90、120元3種價位的便當，開幕三日午餐便當熱銷，近11點一開賣，遊客即爭相排隊搶購；此外，后里馬場園區「馬場福利社」內也有萊爾富便利商店進駐，滿足遊客餐飲及其他需求。

(中時 )