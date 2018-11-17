花博外埔園區智農館 火鶴特展即日登場

花博外埔園區智農館，火鶴特展即日登場！（陳世宗翻攝）

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「燃燒的心-火鶴特展」即日起至12月25日，在外埔園區智農館展出，歡迎踴躍觀展。（陳世宗翻攝）

台中花博外埔園區體現台灣以農業為根本的故事，並打造展示逾千種珍稀植物的「植物方舟」，由台中市政府及行政院農業委員會農業試驗所花卉研究中心、高雄、台南區農業改良場、辜嚴倬雲植物保種中心合作舉辦的「燃燒的心-火鶴特展」，即日展出至12月25日，展現火鶴花的歷史、花藝裝置藝術、火鶴栽培及產銷、火鶴居家應用等，要讓遊客感受花果原鄉之美時，有更豐富體驗。

農業局長王俊雄表示，火鶴花的花語是帶來祝福及好運，因為顏色鮮豔，在歐美地區也有熱情、歡樂寓意，此次特展將展示火鶴原生種、台灣火鶴發展史、產業栽培推廣，也邀請知名花藝設計家林賢團隊，展現如何簡單利用火鶴佈置居家環境。

農委會農試所花卉中心主任莊耿彰，擁有20多年火鶴栽培育種經驗，為農試所培育出9個火鶴品種。他指出，火鶴花屬天南星科，原產於熱帶美洲雨林，目前約有1,000個原種，切花品種的火鶴不耐寒害，過度高溫也會限制植株生長及開花品質。台灣主要產區分佈於台中市后里、外埔區，以及南投、台南、高雄等地。

莊耿彰指出，火鶴花依花型分為「標準型」、「魔鬼型」、「蝴蝶型」及「鬱金香型」等，除了紅、橙、粉紅、鮭紅及白色等基本色系以外，近年品種多樣、花色豐富，以紅、綠、白色為主，瓶插壽命長、耐儲運、易包裝、葉片翠綠，廣泛運用於園藝佈置，是台灣重要切花產業，近年並成為銷日主力花卉，也是高經濟價值作物。

「燃燒的心-火鶴特展」即日起至12月25日，在外埔園區智農館展出，歡迎踴躍觀展。

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