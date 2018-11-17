外媒追問兩岸立場 丁守中：兩岸關係和好 台灣經濟才更好

2018年11月17日 11:48 中時電子報 綜合報導

選舉步入最後倒數，吸引許多外媒也陸續前來採訪，並高度關切台灣選舉走勢，針對新加坡媒體聚焦台灣和中國的統獨議題，詢問兩岸關係立場，國民黨台北市長候選人丁守中再度強調，兩岸關係非常重要，中國大陸目前是台灣的最大市場、最大投資地、最大貿易順差來源，還是全世界第二大經濟體，只有兩岸關係和好，台灣經濟才會更好。

丁守中辦公室 提供

至於是否認為這場市長選戰是場統獨之戰？丁守中則說，這是台灣發展經濟之戰，大家要過好日子之戰，民進黨搞衝突兩岸搞對抗，台灣無法安居樂業，不能招商引資，是糟糕的事情。

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丁守中也說，中正萬華老社區很多，為了安全與居住品質，將來他當選一定會加強推動都市更新，也會發放被柯文哲市長取消的重陽敬老金，還給長輩公道。此外，他也會積極振興傳統產業，發展萬華經濟，讓民眾安居樂業，不要低薪窮忙。

丁守中16日晚間深入艋舺夜市、華西街觀光夜市掃街，赴綠營票倉搶票，支持者氣勢高昂，市議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平都陪同拜票，向在地居民請託，沿路還播放丁守中競選歌曲「台北的未來在守中」。丁守中也說，他相較柯文哲的優勢就是有好的基層組織，議員和里長大家群策群力，爭取選戰勝利。

(中時電子報)