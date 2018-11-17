外媒追問兩岸立場 丁守中：兩岸關係和好 台灣經濟才更好

丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

選舉步入最後倒數，吸引許多外媒也陸續前來採訪，並高度關切台灣選舉走勢，針對新加坡媒體聚焦台灣和中國的統獨議題，詢問兩岸關係立場，國民黨台北市長候選人丁守中再度強調，兩岸關係非常重要，中國大陸目前是台灣的最大市場、最大投資地、最大貿易順差來源，還是全世界第二大經濟體，只有兩岸關係和好，台灣經濟才會更好。

丁守中辦公室 提供

至於是否認為這場市長選戰是場統獨之戰？丁守中則說，這是台灣發展經濟之戰，大家要過好日子之戰，民進黨搞衝突兩岸搞對抗，台灣無法安居樂業，不能招商引資，是糟糕的事情。

丁守中辦公室 提供

丁守中也說，中正萬華老社區很多，為了安全與居住品質，將來他當選一定會加強推動都市更新，也會發放被柯文哲市長取消的重陽敬老金，還給長輩公道。此外，他也會積極振興傳統產業，發展萬華經濟，讓民眾安居樂業，不要低薪窮忙。

丁守中16日晚間深入艋舺夜市、華西街觀光夜市掃街，赴綠營票倉搶票，支持者氣勢高昂，市議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平都陪同拜票，向在地居民請託，沿路還播放丁守中競選歌曲「台北的未來在守中」。丁守中也說，他相較柯文哲的優勢就是有好的基層組織，議員和里長大家群策群力，爭取選戰勝利。

(中時電子報)

華郵記者發推特 彭斯與張忠謀會… 台中》超級星期六　林佳龍主打屯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。