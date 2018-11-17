丁守中打都更市長牌 赴萬華艋舺掃街力推老社區都更

丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中17日晚間在市議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平陪同下，前往萬華區綠營票倉掃街拜票。支持者氣勢高昂，也頗受民眾歡迎。日前喊出「都更市長」口號的丁守中也強調，中正、萬華區的老舊屋舍多，為了安全與居住品質，他當選市長後一定會加強推動都市更新，同時振興傳統產業，活化傳統市場，發展萬華經濟，讓民眾安居樂業。

丁守中辦公室 提供

丁守中也強調，在選戰最後階段攻防重點就是要讓民眾知道，他提出像加強招商引資、加速老社區都市更新等政策，絕對可以讓台北翻轉，一定讓市民安居樂業。

丁守中辦公室 提供

萬華區向來以支持民進黨選民居多，廣州街以及艋舺夜市、華西街觀光夜市等地也被視為綠營票倉，但丁守中和多位議員沿途拜票還是與攤商和民眾握手、自拍，場面熱絡，也有攤商送上象徵「好彩頭」的菜頭，祝福他勝選。

丁守中除喊出「都更市長」口號，也提出包括提高容積率、一坪換一坪；成立都更局、一條龍服務；以及加速修法，拔掉釘子戶等三招救都更政見，同時公布以推動都更為主軸的競選影片加強網路行銷。丁總部發言人詹為元也說，台北四十年以上的老舊公寓大概有六十多萬戶，如果發生六到七級以上地震，恐怕造成上百萬人的傷亡，因此也期待民眾認知到都更議題的嚴正性。

(中時電子報)

台中》超級星期六　林佳龍主打屯… 小英答應幫忙 姚文智：沒說過黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。