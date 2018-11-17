丁守中打都更市長牌 赴萬華艋舺掃街力推老社區都更

2018年11月17日 11:52 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中17日晚間在市議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平陪同下，前往萬華區綠營票倉掃街拜票。支持者氣勢高昂，也頗受民眾歡迎。日前喊出「都更市長」口號的丁守中也強調，中正、萬華區的老舊屋舍多，為了安全與居住品質，他當選市長後一定會加強推動都市更新，同時振興傳統產業，活化傳統市場，發展萬華經濟，讓民眾安居樂業。

丁守中辦公室 提供

丁守中也強調，在選戰最後階段攻防重點就是要讓民眾知道，他提出像加強招商引資、加速老社區都市更新等政策，絕對可以讓台北翻轉，一定讓市民安居樂業。

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萬華區向來以支持民進黨選民居多，廣州街以及艋舺夜市、華西街觀光夜市等地也被視為綠營票倉，但丁守中和多位議員沿途拜票還是與攤商和民眾握手、自拍，場面熱絡，也有攤商送上象徵「好彩頭」的菜頭，祝福他勝選。

丁守中除喊出「都更市長」口號，也提出包括提高容積率、一坪換一坪；成立都更局、一條龍服務；以及加速修法，拔掉釘子戶等三招救都更政見，同時公布以推動都更為主軸的競選影片加強網路行銷。丁總部發言人詹為元也說，台北四十年以上的老舊公寓大概有六十多萬戶，如果發生六到七級以上地震，恐怕造成上百萬人的傷亡，因此也期待民眾認知到都更議題的嚴正性。

(中時電子報)