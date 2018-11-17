習近平APEC演說 支持WTO為核心的多邊貿易體制

2018年11月17日 12:03 工商 彭媁琳

中國國家主席習近平上午於巴紐APEC企業領袖高峰會中，發表30分鐘的主題演講，習近平表示，不能走回保護主義、單邊主義的老路，這會加劇世界經濟的不確定性。茂物目標將於2020年到期，中國將維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，引導經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方式發展。

本次巴紐APEC企業領袖高峰會，於Pacific Exolirer郵輪舉行，會中邀請澳洲總理Scott Morrison、俄羅斯總理Dmitry Medvedev、中國國家主席習近平、美國副總統Michael R. Pence等4個經濟體領袖進行主題演講。習近平與彭斯先後發表對貿易壁壘的看法，隔空言詞交鋒。

習近平在演說中出，當今世界的變局，百年未有，變革催生新的機遇但變革過程中，往往充滿著風險和挑戰。人類又一次站在十字路口上，合作還是對抗；開放還是封閉；互利共贏還是零和博弈，如何回答這些問題，關乎各國利益，關乎人類前途命運，回顧近代以來世界歷史，可以清楚看到，不同選擇曾經對世界帶來迥異的歷史軌跡

他表示，如今的亞太，是全球最具增長活力和發展潛力的經濟板塊，也是舉世公認世界經濟增長的重要引擎。然而，不是所有的故事都是那麼美好，人類也有過慘痛的教訓，上世紀發生的第二次世界大戰，讓人類陷入滔天浩劫。

習近平說：「明鏡所以照形，古事所以知今。」為避免歷史悲劇重演、對世界歷史發展把握正確方向，習近平提出幾點主張。

習近平強調，堅持開放導向，拓展發展空間，經濟全球化是人類社會發展必經之路，多邊貿易體制為各國發展帶來共同機遇，在各國相互依存日趨緊密的今天，全球供應鏈產業鍊價值鏈緊密聯繫，各國都是全球合作鏈條中的一環，日益形成利益共同體、命運共同體，這是經濟規律使然，不以人的意志為轉移，應該把握時代大勢，以負責任的方式應對新情況新挑戰。

他認為，如果人為設置壁壘，切斷各國經濟上的密切聯繫，不僅違背經濟規律和歷史潮流，也不符合各國人民普遍願望，既是短視的，也是不會成功的，一個時代有一個時代的問題，問題本身並不可怕，關鍵是採取正確的辦法來解決問題，保護主義單邊主義的老路，不僅解決不了問題，還會加劇世界經濟的不確定性。

習近平指出，歷史已經證明，只有堅持開放合作，才能獲得更多發展機遇更大發展空間，自我封閉，只會失去世界，最終也會失去自己。

APEC亞太經合組織，是建設開放型世界經濟的先驅，習近平指出，茂物目標將於2020年到期，各國應該著眼2020年後合作願景，堅持推進亞太自貿區建設，應該旗幟鮮明地反對保護主義、單邊主義，維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，引導經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方式發展，在開放中擴大共同利益，在合作中實現機遇共享。

(工商 )