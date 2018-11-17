《翻爆旺寵物》超Q軍團入侵！萌爆你的心

2018年11月17日 11:54 中時電子報 綜合報導

◎忠犬鬥蛇護主 救老爸一命

花蓮四維高中教數學29年，人稱「郭老師」的郭應義，養有兩隻愛犬JENNY和黑妹，其中飼養11年的狼犬JENNY，最厲害的就是會幫忙警戒蛇，有一次眼睛不好的老父親差點踩到毒蛇，多虧她發狂似猛吠和毒蛇搏鬥，救了老爸一命，讓郭應義相當感激。

◎超萌治療犬 逗樂失智長者

中和瑞齡據點日前舉辦雙和區「共照牽手 失智據點活力秀」，由超萌治療犬「哈媚」帶來才藝表演，「哈媚」毛色雪白、圓滾滾的毛型看起來就像一團雪花球，模樣相當可愛，在動物輔助治療師指令下，乖巧的哈媚與失智長輩開心互動，萌度破表，讓爺奶們笑得合不攏嘴。

◎動物長照醫療 狗醫生上課

狗醫生上課了！元培醫事科技大學寵保學位學程於今年招收第一屆學生，其中一項發展特色是與長照醫療息息相關的動物輔助治療專業領域，校方特別邀請狗醫生協會的Dr. Caesar狗醫師團隊講解及示範，師生們獲益良多。

◎寵物教我的事 養牠要負責

從討厭貓咪、到後來愛上牠！從事網路行銷工作的「小蔡」幼年時養小鳥，因覺得貓咪會攻擊鳥兒、對貓很厭惡，但大學時因女友愛貓，他一頭栽進養貓世界中，竟對貓咪徹底改觀，到現在家中養了3隻貓咪，感情深厚。

◎下班來解悶 養角蛙好療癒

自從廖仲偉看到朋友臉書「曬寵物」後，他就被嬌小可愛又五顏六色的角蛙深深吸引，加上自己因為工作必須獨居在外，深夜回家有時會感到無聊，因此就養了4隻角蛙作伴，雖然每天都要照顧牠們的生活起居，就像在伺候孩子一樣，但廖仲偉說，總比沒事滑手機來得健康，而且養蛙真的很療癒。

◎綠鬣蜥侵襲 縣府籲勿棄養

愛護動物請勿棄養寵物；強勢外來種綠鬣蜥疑似入侵離島澎湖，近期縣府陸續接獲投訴發現綠鬣蜥蹤跡，初步研判是民眾棄養寵物釀禍，目前通報全縣戒備中。

(中時電子報)