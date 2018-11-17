奮戰骨肉癌7年 獨臂女孩捐眼角膜遺愛人間

2018年11月17日 12:02 中時 林周義

柯順清今帶著女兒柯菲比的書出席感恩會。（林周義攝）

獨臂女孩柯菲比，與骨肉癌奮戰長達7年。期間經歷右臂截肢、心臟手術，最終於今年3月6日離世。去年底向家人透露器捐意願，家人由原先的排斥轉為支持，菲比也在最後捐出眼角膜，遺愛人間。

台北榮民總醫院今（17日）舉行器捐感恩會，北榮院長張德明表示，歷年來院內捐贈器官、接受移植的人數已近700人。為紀念捐贈者的大愛，北榮於2011年設立大德日生紀念園區，在永生樹的葉子上鑲嵌捐贈者芳名，展現生命力。

菲比的爸爸柯順清今以捐贈者代表的身分到場，他透露菲比在去年骨肉癌復發，因而產生器捐念頭。當時他和太太都認為菲比會好起來，「為什麼要講這種事？」。在女兒堅定的意念下，由不支持轉為肯定，甚至期許自己未來也能做出這樣的勇敢決定。原想將器官全部捐贈的菲比，因癌細胞的擴散，只能把眼角膜捐出。

「菲比今年21歲，每當我看到她用過的物品、同齡的女孩，都會想起她。」柯順清表示，一想起菲比的眼角膜能在某位受贈者身上，助他重見光明、恢復家庭溫暖，憂傷的感覺就減低許多。基督徒家庭出生的菲比，最終的心願就是死後仍然繼續活著，如今藉著眼角膜捐贈，達成了心願。

根據器官移植登錄中心統計，目前等候眼角膜捐贈者約790人、等候心臟捐贈者約196人、等候肝捐者約1182人、等候腎捐者則約7420人。柯順清表示，仍有許多人在等候大家的愛。「《聖經》說愛永不止息，希望器捐能點亮台灣，讓更多生命得到延續」。

(中時 )