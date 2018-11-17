小英答應幫忙 姚文智：沒說過黨中央給的資源不夠

2018年11月17日 12:03 中時 鄭舲

民進黨台北市長候選人姚文智明將舉行大型造勢「手牽手護台北-手護國家首都」，今在臺北市政府旁廣場與百工百業團體共同宣傳。對於日前姚文智認為黨中央將主力放在高雄，總統蔡英文回應「如果姚需要，黨中央會提供幫助。」姚文智今天強調，他從來沒說黨中央給的資源不夠，黨有整體策略安排，希望大家17號關心高雄，18號關心台北，「救高雄也救台北，一起贏取1124的勝利。」

選戰進入倒數一週，姚文智今冒著風雨與百工百業代表一同舉行「手牽手，護台北」記者會，替18日的造勢活動宣傳。姚文智說，明天的「手牽手」活動，全長3.6公里，就是要呈現解決大巨蛋的方案，牽出「東區大公園」，最後再回到市政府前，宣示「接管大巨蛋、前進市政府」。

對於總統蔡英文昨回應姚指黨中央給的資源不夠，表示「如果姚文智覺得再需要多點幫助，相信黨中央會提供幫助」，姚文智說，他從來沒有說過黨中央給的資源不夠，其實那天他開完記者會後，很多小額捐款如雪片般飛來，是過去十倍，他非常感謝。黨有整體策略，希望大家17號關心高雄，18號關心台北，「高雄雖然緊急，但台北是國家首都，希望所有人堅定意志，救高雄也救台北。」

至於駐日大使謝長廷是否會替姚文智輔選？姚文智表示，謝長廷才剛回國，有些會議要參加，但他已經跟謝約好，11月19日起將展開全市車隊大掃街，首發團1119上午就邀請謝長廷來參加。至於18號因為謝長廷已經答應要去高雄的活動，就無法出席。姚文智也說，選前之夜謝長廷應該也會來。

另外，姚文智日前批評「選丁守中就是選前總統馬英九」，馬英九昨回擊「選姚文智就是選蔡英文」，姚文智今回應「謝謝馬總統，這是我看過你史上最誠實的一句話」，支持姚文智就是支持蔡英文，毫無疑問。姚說，相對的，支持丁守中就是支持馬英九、吳敦義、婦聯會、江澤民、胡錦濤，因為都支持九二共識；而支持柯文哲就是支持韓國瑜、習近平，因為他們都接受兩岸一家親，而且柯跟韓是超級麻吉，韓甚至因此不敢站同黨提名丁守中的台。

(中時 )