中市多校歡度校慶 副市長林依瑩祝福快樂學習

2018年11月17日 12:07 中時 陳世宗

黎明國民中學50週年校慶，教育局長彭富源特前往參加！（陳世宗翻攝))

今年適逢神岡區岸裡國小創校100週年，黎明國中及外埔國中也迎接創校50週年，3所學校17日舉行校慶慶祝大會。副市長林依瑩為岸裡國小慶生，祝福學童快樂學習、適性成長，展現生命的光與熱，也期勉教師持續秉持以人為本的理念作育英才。

教育局表示，「岸裡國小創校100週年校慶嘉年華會」由校友謝明哲帶領的大鵬龍獅戰鼓團揭開序幕，全校各班創意遊行進場，並有競技啦啦隊、百人太鼓、現代巴宰舞、學生組團快歌勁舞等演出，園遊會規劃科學、益智等闖關遊戲，也邀請楷模校友回娘家接受表揚，共同見證岸裡百載的歲月。

曾獲107年度品德推動典範標竿評選金質獎、台中市交通安全教育績優學校第一名及健康促進學校銅質獎等獎項的黎明國中，50週年校慶系列活動包括時光教室設置、社區踩街報喜、校園圍牆彩繪、祝福卡、校慶特刊、運動會、校慶惜福園遊會、校友回娘家等內容，其中惜福園遊會由全校師生及愛心志工義賣二手物品，所得一部分捐給宇熙慢飛寶貝戰鼓隊，傳遞愛心、幫助弱勢。

外埔國中50週年校慶系列活動則規劃大甲鎮瀾宮取母火、社區5公里路跑、各班體育競賽、校史文物展、校友回娘家餐敘、薪火相傳歷屆校友代表合照等，今日除了有創意遊行、學校社團舞蹈及音樂演出，樂齡學員也帶來熱情洋溢的舞蹈表演。

(中時 )