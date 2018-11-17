出席APEC演說 習近平：中國的今天是中國人民幹出來的

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大陸國家主席習近平於當地時間17日上午11時，出席在巴布亞紐幾內亞的莫士比港郵輪上舉行的APEC峰會。習近平演講時強調，如果人為設置壁壘切斷各國的密切聯繫，不僅違背經濟規律和歷史潮流，也不符合中國人民普遍願望。既是短視的，也是不會成功的。他並意有所指表示，中國改革開放40年，「中國的今天是中國人民幹出來的」。似在反駁此前彭斯的美國重建中國論。

大陸央視報導指出，習近平致詞時表示，經濟全球化是人類社會發展必經之路，多邊貿易體制為各國發展帶來共同機遇。在各國相互依存日益緊密的今天，全球供應鏈產業鏈價值鏈，緊密聯繫，各國都是全球合作鏈條中的一環。

習近平表示，如果人為設置壁壘切斷各國的密切聯繫，不僅違背經濟規律和歷史潮流，也不符合中國人民普遍願望。既是短視的，也是不會成功的。

習近平指出，走保護主義、單邊主義的老路，不僅解決不了問題，還會加劇世界經濟的不確定性。歷史已經證明只有堅持開放合作，才能獲得更多發展機遇。更大發展空間，自我封閉只會失去世界，最終也會失去自己。

習近平強調，1978年中國改革開放的偉大征程拉開了序幕。40年來中國人民勇於探索、真抓實幹、憑著一股開拓創新的拼勁，一股自力更生的韌勁，把中國建成了世界第二大經濟體。「中國的今天是中國人民幹出來的」。

習近平表示，我們居住的星球只有一個，上面有200多個國家和地區，2500多個民族，70多億人口，搞清一色是不行的。差異不應該成為交流的障礙，更不能成為對抗的理由。「一個國家走什麼樣的道路，只有這個國家的人民最有發言權。一副藥方不可能包治百病，一種模式也不可能解決所有國家的問題，生搬硬套或強加於人都會引起水土不服。」

(中時 )

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