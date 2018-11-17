圖輯》超狂!「韓國瑜流動夜市」出現「54088」香腸跟50嵐

韓國瑜造勢場攤商已開賣。(李俊毅攝)

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中時電子報
香腸攤瀑布再度出現。(李俊毅攝)
超狂!還沒中午「韓國瑜流動夜市」鳳山攤販已賣翻
攤販中還出現「韓冰」。(李俊毅攝)
54088香腸。(李俊毅攝)

九合一選舉「超級星期六」熱鬧滾滾，韓國瑜今晚將在鳳山舉辦造勢晚會，昨天晚上已開始有攤商、粉絲聚集，網友一度懷疑自己是不是搞錯日期。韓國瑜造勢場攤商多到被戲稱「韓國瑜流動夜市」。現場還出現「54088」香腸跟「50嵐」以及一球20元的「韓冰」。

今天中午不到，提早卡位的攤販已賣到翻過去，香腸攤老闆準備2300條，早上6點就開賣，中午不到已經賣出4百多條。最近正熱門的「蜂蜜檸檬」也出現在現場，售價一杯25元。之前在旗山廠被開單的杏仁茶老闆，也說賣到快沒貨了!

(中時電子報)

韓國瑜鳳山造勢現場。(李俊毅攝)

九合一選舉「超級星期六」熱鬧滾滾，韓國瑜今晚將在鳳山舉辦造勢晚會。(李俊毅攝)
韓國瑜造勢場攤商多到被戲稱「韓國瑜流動夜市」。(李俊毅攝)
九合一選舉「超級星期六」熱鬧滾滾，韓國瑜今晚將在鳳山舉辦造勢晚會。(李俊毅攝)
今天中午不到，提早卡位的攤販已賣到翻過去。(李俊毅攝)
今天中午不到，提早卡位的攤販已賣到翻過去。(李俊毅攝)
最近正熱門的「蜂蜜檸檬」也出現在現場。(李俊毅攝)
最近正熱門的「蜂蜜檸檬」也出現在現場。(李俊毅攝)
繼麥當勞後，五十嵐也出現在韓國瑜造勢場。現場還有54088香腸。(李俊毅攝)
繼麥當勞後，五十嵐也出現在韓國瑜造勢場。現場還有54088香腸。(李俊毅攝)
攤販中還出現「韓冰」。(李俊毅攝)
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