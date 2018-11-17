生態之旅更樂活！金山下田賞美景 盼候鳥快樂高飛

民眾動手清除福壽螺。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

爬山賞鳥，樂活旅行愛生態！這樣的旅遊更有意義！新北市野鳥保育協會為響應新北市推動友善田園區域計畫，於11月17日（六）在金山青年活動中心及清水農地舉辦「為環境做一件事-金山清水農地友善環境親子體驗營」。

有獎徵答獲獎小朋友領獎。（新北市農業局提供）

新北市野鳥保育協會理事長紀清田表示，新北鳥會一直秉持「今日鳥類，明日人類」之理念，對友善環境與鳥類保育推動不遺餘力，而新北市農業局也持續推行友善耕作、外來種動植物移除等政策，皆與新北鳥會友善環境的精神相符。

今年（107年）又適逢鳥會成立5週年，因此在新北市友善田園示範區－清水農地辦理友善田園巡禮，並讓民眾親自下田體驗友善耕作，移除繁殖力驚人的外來種田間害蟲－福壽螺，透過直接的行動，協助維護清水農地生態的平衡，為環境做一件事。

新北市農業局長李玟表示，新北市為結合農業生產與環境生態的理念，104年開始推動友善田園區域計畫，從雙溪區逐漸推廣到全市，目前友善耕作面積已達142公頃，並持續增加中。

民眾展現清除福壽螺成果。（新北市農業局提供）

而金山清水農地是本市友善田園示範區，正因農友們友善耕作，增加農地的生物多樣性，這裡不僅曾吸引小白鶴駐留，民眾到此亦可見到紅隼、斑點鶇、粉紅鸚嘴、黑尾鷗、唐白鷺等鳥類在天空中遨翔。

(中時電子報)

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