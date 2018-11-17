台中》環保學者送暖林佳龍快流淚 盧秀燕：市長不堅強市民怎麼辦？

2018年11月17日 12:28 中時 王文吉

盧秀燕在掃街前受訪，針對「林佳龍流淚說」，她苦心勸說市長要勇敢堅強，「對哭汙束手無策而哭了，那市民朋友們怎麼辦呢？」（王文吉攝）

盧秀燕勝選車隊前進石岡區掃街，許多民眾聽到廣播聲，跑出家門向候選人揮手致意。（王文吉攝）

機車族巧遇盧秀燕勝選車隊經過，後座乘客熱情高舉手機拍照。（王文吉攝）

盧秀燕勝選車隊行經石岡區萬安里長候選人服務處。（王文吉攝）

「市長換人空氣換新！」盧秀燕車隊沿路廣播宣傳，熱情民眾高喊「凍蒜！」（王文吉攝）

「盧秀燕凍蒜！」熱情民眾向盧秀燕車隊揮舞旗幟，祝福市長、市議員高票當選。（王文吉攝）

環保學者專家16日連署力挺林佳龍的空汙治理政策，讓一路被空汙追打的林佳龍感到一股暖流，在媒體鏡頭前感概表示「感動到快流淚！」對手盧秀燕今天表示，身為一位市長，既然接受選民付託就應該勇敢堅強，如果對空汙束手無策而哭了，市民朋友怎麼辦？龍陣營回擊，盧委員只會扭曲與抹黑，連眼淚也能作文章，相信選民不會選擇尖酸刻薄的候選人。

選前黃金周末，台中一早天氣轉陰雨，國民黨台中市長候選人盧秀燕勝選車隊，風雨無阻前進山城地區街拜票。盧秀燕與同黨議員參選人王綉滿、冉齡軒穿上透明雨衣，繞行石岡、東勢、新社，沿途向民眾揮手懇託，有機車族半路停下拍照，還有宣傳車廣播，從家中衝出來向車隊揮手比出OK手勢，力挺3號盧秀燕。

盧秀燕在出發受訪表示，這兩天掃街讓她對選情非常有信心，過程中看到民眾展現熱情與支持，真的非常感動，台中市有280萬人口，是全國第二大城市，下周還會全力車隊掃街。

媒體問到「環保學者專家送暖，林市長昨天差點感動到哭！」盧秀燕說，身為一位市長，既然接受選民付託就應該勇敢堅強，不能因為對空汙束手無策而哭了，如果林市長對空汙束手無策而哭了，那市民朋友們怎麼辦呢？

盧秀燕競選團隊晚間將在豐原舉辦「超級星期六」造勢晚會，節目暗藏「韓國瑜彩蛋」引發各界好奇。盧秀燕賣關子說，電影片尾都會有彩蛋，讓觀眾朋友驚喜，既然是彩蛋，她跟主任委員江啟臣都不能透露，超級星六晚上節目非常精彩，大家可以拭目以待。

操刀造勢晚會的競選主委江啟臣說，晚上是大造勢場合，包括山線的豐原、后里，早上掃街的石岡、東勢、新社及潭子、大雅、神岡等民眾都會前來。因場地位在市區內，腹地有限，約可容納7000人左右，預估人數會更多，期待今天晚上有很多人一起來為盧市長加油。

對於盧秀燕的批評，林佳龍上午掃街時受訪表示，民間學者自發支持，他相當感謝社會良心站出來說公道話，任何民主政治的討論及投票需要建立在正確的資訊，學者專家一生都在研究與推動環保，包括改善空汙。

林佳龍說，自己過去比較孤單，要面對惡意的抹黑與批評，但我們仍勇於承擔，當議題被政治化，變成意識形態與黨派的對立選舉的工具，還有人願意站出來，真的非常感謝而且充滿感動，社會是有公道的。

林佳龍競總發言人林尚賢則表示，巿長是對學者專家力挺感動的哽咽，不是對空汙束手無策而哭，林巿長對於改善空汙已提出具體解方且有成效，紫爆天數大幅下降。反倒是盧只會喝豬血湯、看電影抗空污，提不出具體改善作法，對於盧委員選舉迄今只會扭曲與抹黑，連眼淚也可以作文章，相信選民不會選擇尖酸刻薄的候選人。

(中時 )