吃不到日本松阪豬肉了！農委會：日本鬧豬瘟即起禁進口

2018年11月17日 12:14 中時 廖德修

農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）今（17）日表示，日本於16日傳出發生第2例豬瘟案例，雖尚未向世界動物衛生組織（OIE）通報，但為了保護我國養豬產業，避免日本豬瘟病毒傳入我國，農委會立即於16日公告暫停日本活豬、豬肉及相關產品輸入。

防檢局說，每年從日本輸入的生鮮豬肉產品約40公噸，僅佔總進口數量0.06％，並非我國主要豬肉輸入國家，暫停進口日豬，對國內豬肉市場供需及價格應無影響。

至於我進口日本豬肉的部位，防檢局推測應是較昂貴的部位，鋪貨點限定在高檔餐廳，而坊間常看到以松阪豬做號召，不一定真的來自日本，有些是國產豬肉或其他國家的豬肉混充，因油花布狀況看起來與松阪豬肉近似，因此以此做號召。

防檢局說，日本是在9月9日向OIE通報，岐阜縣發生26年來第1例豬瘟疫情，OIE將日本由豬瘟非疫區國家狀態改為「暫停」，但尚未從非疫區名單除名。

防檢局呼籲，日本雖是口蹄疫及非洲豬瘟的非疫區，但為了防範豬瘟疫情傳入，旅客不可違規從日本攜帶肉類產品回國，否則將依法裁罰3千元至1萬5千元罰鍰。

防檢局解釋，日本發生的豬瘟與大陸的非洲豬瘟是不同疾病，豬瘟（classical swine fever）為瘟疫病毒屬（Pestivirus）感染，是RNA病毒。非洲豬瘟（African Swine Fever）則為非洲豬瘟病毒屬（Asfivirus）感染，是DNA病毒。

兩者發生症狀相似，均有高熱、出血點、死亡率高達百分之百等症狀，也均為OIE規定的應通報動物傳染病。不過豬瘟已有疫苗可供預防，非洲豬瘟則仍無疫苗可用。

防檢局補充說，我國是採用全面疫苗免疫注射方式控制豬瘟疫情，自2007年起即無豬瘟案例發生。為了避免境外不同基因型豬瘟病毒入侵，因此採取暫停自日本輸入活豬及豬肉相關產品的措施，以防萬一。

(中時 )