大陸在南太受歡迎的原因 陸媒：援助不帶政治條件

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中時

大陸國家主席習近平16日在巴紐與建交太平洋島國領導人會晤，一致同意將大陸與這些國家的關係提升為全面戰略夥伴關係。大陸《環球時報》評論稱，大陸在南太受歡迎，是因為援助務實、不附帶任何政治條件。讓多方資金湧入，促進了良性競爭。此外，評論也稱，大陸與南太的合作會讓台灣的友邦「產生觸動」，對這一點台灣當局不應怨天尤人，因為「水往低處流，人往高處走」。

大陸《環球時報》17日發表社評「與中國合作為什麼在南太這麼受歡迎」指出，澳洲和美國等一直以複雜的心情看待大陸與南太島國的合作，它們從地緣政治角度審視這一切，產生了焦慮感。澳洲宣佈將加大對南太島國的援助，美國則設立一項基金，準備增加對南太的投資，「平衡中國的影響力」。

評論稱，非常有意思的是，大陸來到這裡搞基礎設施和加工業建設，不僅刺激了當地經濟的發展，而且使那個地區意外找回了澳洲、美國等西方國家的重視。

評論指出，南太國家當然非常歡迎大陸，因為大陸與它們的合作似乎一下子盤活了該地區，而且大陸的援助不附帶任何政治條件，很務實。

評論強調，地緣政治思維在今天的國際舞臺上依然揮之不去，但它決不能成為使勁往裡鑽的牛角尖。澳洲、美國等對大陸與南太島國開展合作有疑慮，也可以理解，但是各方都應當克制地緣政治遐想，充分尊重經濟活動在國際關係中不斷升高的影響力。

評論稱，圍繞南太地區出現前所未有的競爭，多方資金更多流入這個地區，可選擇性和某種程度的主動性也第一次落到南太國家手中。對那些國家來說，這樣的良性競爭真是再好不過了。

此外，評論還提到，南太還有6個台灣友邦，大陸與已建交南太島國開展經濟合作會對台灣的友邦產生觸動，「對這一點台灣當局不應怨天尤人。水往低處流，人往高處走，台灣別在政治、經濟上一個勁地自己把自己搞成低處，也不要鑽牛角尖，它在南太就用不著那麼草木皆兵。」

(中時 )

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