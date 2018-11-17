台北》選前超級週末首站臨江街拜票 丁守中喊「柯丁對決」

2018年11月17日 12:25 中時 楊佳穎 、影音編輯／ 楊馨 、中天新聞／郭先楊、陳文越 、影音編輯／、中天新聞／郭先楊、陳文越

選戰關鍵倒數！ 丁守中：就是「柯丁對決」（影／中天新聞）

選前黃金週衝刺，國民黨台北市長候選人丁守中17日上午在北市多名黨籍立委陪同下，赴臨江街市場掃街。他受訪直言，現在很明顯就是「柯、丁對決」，有能力、有國際宏觀視野、有執行能力、在立法院長年評鑑績優立委的丁守中，對上不做事、每天講空話、大話又作秀的台北市長柯文哲。

對於選舉初期被諷「佛系」，如今講話及攻勢越來越凌厲，改變原因是什麼？丁守中笑回「不是佛系選舉，我是佛心選舉」，要讓市民能安居樂業、加速都市更新、讓市民住得更安全；而現在選舉就像跑馬拉松，越到最後越要衝刺。

至於本土獨派社團高喊「棄柯保姚、棄丁保姚」，丁守中則說，他們在操作統獨意識，事實上這次選舉應關心台灣經濟發展、台北的復興、加強創新創業、讓市民安居樂業，「這是一個發展經濟的選戰」，而自己最有國際宏觀事業，最能帶給台北經濟發展。

談到昨日聲援國民黨高雄市長候選人韓國瑜，批民進黨是讓台灣沈淪暗黑力量，丁守中也說，很不恥民進黨每到選舉就操作統獨、給人戴紅帽子，韓國瑜在高雄拚經濟、發展，一直強調的都是經濟議題，卻被操作成紅帽子，「這樣給人亂戴紅帽子，就是民進黨的奧步」，應該嚴厲譴責。

媒體追問，相較柯文哲輔選徐欣瑩、辦北門園遊會，丁守中的超級週末是否顯得低調？丁表示「我們的超級週末也很衝」，昨天就跑了4個夜市，今天還有小型音樂會、地方議員的音樂會，明晚在石牌國中也有音樂會，還有明早的榮星花園早市及造勢活動。

(中時 )