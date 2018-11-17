NBA》字母哥續占MVP榜首位 詹皇躍升第2

前兩周僅排第9的詹姆斯，本周官方MVP榜升到第2。(美聯社)

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中時電子報

最新一期的NBA官方年度MVP排行榜17日出爐，結果公鹿「字母哥」阿提托康波繼續占據首位，前兩周都排第9的湖人「小皇帝」詹姆斯，隨著湖人最近搶下4連勝，排名一口氣升到第2，拓荒者後衛利拉德小升1名到第3。

阿提托康波本季拿下平均每場25.8分、12.7籃板、5.6助攻與1.4火鍋的全能數據，更開發三分球這項新武器，讓他成為當今聯盟最難防守的球員之一，更重要的是，公鹿靠著他的領軍，本季目前10勝4敗，穩居東區第2位置。

不過詹姆斯最近表現更值一提，因為目前場均27.6分、7.9籃板與7.2助攻的他，才剛超越張伯倫成為史上得分第5高的球星，隨著「拳王」泰森錢德勒從太陽跳槽，湖人不僅搶下4連勝，更在最近7場當中贏了6戰，詹皇當居首功。

NBA官方MVP榜前10強依序為：阿提托康波、詹姆斯、利拉德、里歐納德(暴龍)、柯瑞(勇士)、安東尼戴維斯(鵜鶘)、杜蘭特(勇士)、恩比德(七六人)、羅瑞(暴龍)與約基奇(金塊)，上季年度MVP哈登也終於擠進榜單，目前排第11。

(中時電子報)

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