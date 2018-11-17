淡水情人橋前辦桌趣！肥蟹宴吃美味、彩繪帆布包秀創意

2018年11月17日 12:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

搭乘捷運，就能輕鬆來淡水！然今（17日）淡水漁人碼頭不只有情人橋，淡水魚市舉辦「冬漁時節-螃蟹肥了」鮮魚鮮蟹推廣及冬日肥蟹宴活動，席開45桌，吸引不少民眾參與。同時現場也有文蛤放流100萬粒、漁業文化活動DIY，讓民眾吃得開心、玩得更有意義。

活動現場三點蟹。（新北市漁業處提供）

漁人碼頭「冬漁時節-螃蟹肥了」鮮魚鮮蟹推廣活動在今日熱鬧開賣，新北市副市長葉惠青及農業局長李玟、淡水漁會理事長鄭康忠等人與會來訪漁人碼頭之民眾能就近在港區買到在港漁民自產自銷的現流魚貨，現場還有鮮蟹限時搶購，漁特產品滿額換推廣品等優惠活動，讓今天參與活動的民眾反應相當熱烈。

鮮魚。（新北市漁業處提供）

為讓民眾能就近品嚐萬里蟹，淡水魚市2樓魚藏海鮮宴會廣場還特別推出了「冬日肥蟹宴」，萬里蟹、透抽、午魚等當季海鮮等特色鮮味澎派上桌，住在市區的李小姐表示，平時在附近菜市場比較捨不得購買高價的海鮮食材，可一次吃遍新北市各區特色魚產品真是非常超值，還有餐廳觀景窗外就是著名的情人橋，美景佳餚，非常有特色。

彩繪帆布包。（新北市漁業處提供）

另外在漁業文化創意推廣上，也提供免費「淡水限定版」帆布包彩繪，魚形紙雕DIY等多項優惠及好玩活動，同時還有新成立的「魚藏BOOK」讀書小館也於今日同步啟用。

民眾準備進行文蛤苗放流。（新北市漁業處提供）

漁人碼頭是觀光景點也是海港，傳統漁業仍持續保留，藉由文蛤苗放流建立復育自然資源觀念，民眾來觀光之餘，還能就近採買第一手的現流魚貨帶回家、品嘗甜美萬里蟹，滿足民眾及當地漁民的需求，歡迎大家來漁人碼享受悠閒自在的假期！

(中時電子報)