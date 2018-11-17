MLB》守備跑壘都不行 哈波真的值這麼多？

2018年11月17日 12:58 中時電子報 盧品青

昔日的「強打少年」哈波(Bryce Harper)成為繼A-Rod之後最昂貴的自由球員了，超級經紀人波拉斯(Scott Boras)正努力炒高哈波的身價。這也引來不少爭論，哈波真的值這麼多錢嗎？

哈波的打擊自然沒話說，22歲摘下國聯MVP，仗著就是他的豪打。問題是哈波的守備恐怕在外野手之中是排不上號的，只算是相當普通。他雖然擁有驚人的牛力，傳球的球速令投手汗顏，他的接球和精確度都有待提升。

反觀同輩的「神鱒」卓奧特(Mike Trout)、「法官」賈吉(Aaron Judge)都入圍過金手套。賈吉是史上身高最高的外野手，傳球阻殺成功率很高，宛如洋基右外野的守護燈塔。卓奧特則是長期擔綱中外野手，是外野防區的核心人物。

哈波打擊火力強，但是也因為太強了，讓投手不敢與他對決。哈波獲選MVP的隔年就寫下聯盟最多的20次敬遠四壞，一度「無球可打」。老前輩建議哈波善用保送的機會盜壘，但是哈波平均10次盜壘被逮3次。相比卓奧特曾摘下美聯盜壘王，每10次盜壘只會被抓到1次。

為此哈波飽受批評，被嘲笑貪得無饜，他不是一個出色的防守者，也沒有特別快的腳程，唯一拿得出手的只有大棒。

其實一個好打者不需要會盜壘，「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)的盜壘也很差勁，他拿下MVP那一年，盜壘38次居然被抓到21次，可說是史上最爛跑者。貝比魯斯同年締造歷史最高的單季14.1勝利貢獻值(WAR)，近百年來無人企及。

哈波最厲害的一季WAR值亦高達10.0，他光憑大棒就能打垮對手，就算防守普通，至少他3個外野位置都能守，並非外界形容的那樣不濟。但是4億美元？即使交給波拉斯這樣的吸血鬼，恐怕仍是空前的大挑戰。

(中時電子報)