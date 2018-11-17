挺台鐵和新局長張政源 校友組團搭火車

泰國亞洲理工學院校友17日組團搭乘台鐵列車，透過實際體驗深度鐵道旅遊，力挺台鐵與新局長張政源。（台鐵提供）

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台鐵普悠瑪上月出軌造成逾200人死傷，局長鹿潔身請辭下台，原交通部政務次長張政源自願降調，11月9日接掌台鐵局並進行改革，由於張政源是泰國亞洲理工學院（A.I.T.）畢業，校友今（17）日特地組團搭乘台鐵列車，透過實際體驗深度鐵道旅遊，力挺台鐵與新局長。

校友會會長曾參寶說，張政源是亞洲理工學院非常傑出的校友，也是國內資深交通領域專家，多數我國籍亞洲理工學院校友長期參與國內外重要工程建設，是台灣經濟成長重要推手，其中也有多位校友為台鐵人。

曾參寶指出，台鐵是國內最具歷史及規模的鐵路營運管理單位，是寶貴資產，也是各世代成長過程中的重要記憶，需要所有民眾支持與鼓勵，而張局長此次挺身出來承擔責任，校友們非常敬佩，也樂意挺身支持他，一起為台鐵局打氣，今搭乘火車前往羅東，進行一趟深度旅遊。

同一時間，張政源則赴台南替同仁加油打氣，邀請南區各級主管及員工，進行「局長有約一早餐會報」，聆聽基層幹部的心聲，也期勉同仁要對自己有信心，找出問題、面對問題、解決問題，為民眾提供最舒適、安全的服務，找回社會對台鐵的信任。

張政源表示，現在是台鐵局改變的最好時機，最需要的就是同心協力，只有台鐵人幫台鐵人，才能重返過去的榮光。

(中時 )

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