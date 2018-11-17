台北》連勝文轟柯P「最強媽寶」柯媽、佩琪回應了

連勝文酸柯Ｐ「最強媽寶」 柯媽媽：大家都是媽寶。（影／中天新聞）
友善列印
中時
、影音編輯／、中天新聞／郭先楊、陳文越
台北市長柯文哲媽媽何瑞英（中）17日早上前往台北漁市為兒子掃街拜票，攤商熱情送上紅條魚，祝柯魚躍龍門。（張立勳攝）
台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前左四）17日到建國花市拜票，逢人就比出柯的選舉號次4號。（張立勳攝）

國民黨中央委員連勝文批評台北市長柯文哲是史上最強媽寶，柯妻陳佩琪17日前往建國花市掃街拜票時表示，不評斷政治語言，不願多作回應，柯媽媽何瑞英對此也說，不會生氣，世上的父母都「惜子」。

選前超級星期六，柯爸媽持續幫兒子前往第一果菜市場、台北漁市向攤商拉票，攤商熱情邀柯爸媽簽名，送上紅條魚祝柯文哲魚躍龍門，陳佩琪則前往建國花市掃街拜票，引起許多民眾爭相合照。

由於柯媽媽近來曝光度大增，被國民黨北市長候選人丁守中諷刺成市長第6號候選人，柯媽在果菜市場掃街，有攤商見柯媽打趣說「6號當選」，柯媽未受影響，仍保持笑容爭取支持。

面對柯文哲被炮轟是「最強媽寶」，柯媽媽被問到是否會生氣，她說，不會啦，否則會有很多事要生氣，世上的父母都是疼愛孩子。

柯文哲昨晚在造勢活動上自稱「缺席的父親」，讓陳佩琪紅了眼眶。陳佩琪今早表示，柯以前是重症醫師，病人多看存活率愈高，因此安排家庭度假活動常被打斷，柯文哲才有而發。

不過，柯文哲現在忙選舉，恐怕更沒時間陪家人，陳佩琪說，每個候選人都這樣，不是只有柯文哲，相信選後柯會想辦法彌補。

對於「最強媽寶」的批評，陳佩琪僅回說，今天是去看花藝，不評斷政治語言。

此外，柯文哲競選總幹事小野今也陪同陳佩琪拜票，過程中面對媒體詢問是否有被下封口令，小野比出「噓」的手勢，搖頭不願受訪，只對現場記者說「你們真的好辛苦」。

(中時 )

台北》11月18手牽手護台北 姚文… 新聞龍捲風台南開講 高思博：一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。