台北》連勝文轟柯P「最強媽寶」柯媽、佩琪回應了

2018年11月17日 12:57 中時 張立勳 、影音編輯／ 楊馨 、中天新聞／郭先楊、陳文越 、影音編輯／、中天新聞／郭先楊、陳文越

台北市長柯文哲媽媽何瑞英（中）17日早上前往台北漁市為兒子掃街拜票，攤商熱情送上紅條魚，祝柯魚躍龍門。（張立勳攝）

台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前左四）17日到建國花市拜票，逢人就比出柯的選舉號次4號。（張立勳攝）

國民黨中央委員連勝文批評台北市長柯文哲是史上最強媽寶，柯妻陳佩琪17日前往建國花市掃街拜票時表示，不評斷政治語言，不願多作回應，柯媽媽何瑞英對此也說，不會生氣，世上的父母都「惜子」。

選前超級星期六，柯爸媽持續幫兒子前往第一果菜市場、台北漁市向攤商拉票，攤商熱情邀柯爸媽簽名，送上紅條魚祝柯文哲魚躍龍門，陳佩琪則前往建國花市掃街拜票，引起許多民眾爭相合照。

由於柯媽媽近來曝光度大增，被國民黨北市長候選人丁守中諷刺成市長第6號候選人，柯媽在果菜市場掃街，有攤商見柯媽打趣說「6號當選」，柯媽未受影響，仍保持笑容爭取支持。

面對柯文哲被炮轟是「最強媽寶」，柯媽媽被問到是否會生氣，她說，不會啦，否則會有很多事要生氣，世上的父母都是疼愛孩子。

柯文哲昨晚在造勢活動上自稱「缺席的父親」，讓陳佩琪紅了眼眶。陳佩琪今早表示，柯以前是重症醫師，病人多看存活率愈高，因此安排家庭度假活動常被打斷，柯文哲才有而發。

不過，柯文哲現在忙選舉，恐怕更沒時間陪家人，陳佩琪說，每個候選人都這樣，不是只有柯文哲，相信選後柯會想辦法彌補。

對於「最強媽寶」的批評，陳佩琪僅回說，今天是去看花藝，不評斷政治語言。

此外，柯文哲競選總幹事小野今也陪同陳佩琪拜票，過程中面對媒體詢問是否有被下封口令，小野比出「噓」的手勢，搖頭不願受訪，只對現場記者說「你們真的好辛苦」。

(中時 )