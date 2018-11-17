新聞龍捲風台南開講 高思博：一定做得比賴清德、黃偉哲更好

高思博提醒鄉親，台南這一次是最有機會翻轉的一次，更要小心民進黨的終極奧步。(高思博競選總部提供)

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中天新聞「新聞龍捲風」16日晚上拉到台南關帝殿開講，現場湧入近千位民眾。(高思博競選總部提供)

中天新聞「新聞龍捲風」16日晚上拉到台南關帝殿開講，現場湧入近千位民眾，國民黨台南巿長候選人高思博在關帝聖君前面向鄉親承諾，「我一定會做得比賴清德、黃偉哲更好！」今天也發布選前倒數第7天市政宣言，矢言入主市府，一定清查過去發包、而鄉親有疑義的公共工程，要讓陽光照進台南市政府！以建立透明、清廉且有效率的政府、滿足民間企業對拚經濟與社會服務的渴望為優先。

「新聞龍捲風」昨晚拉到台南戶外開講，邀請巿議員王家貞、媒體人謝寒冰、高雄漁販張文山、北漂青年李明璇，韓國瑜也錄了一段VCR推薦高思博，提到「南高兩巿要加強合作，針對農產、觀光、醫療…，南高要合作，要勇敢的站出來，共創南高的繁榮，追求更美好的生活」。

高思博說，台南這一次是最有機會翻轉的一次，投票日逼近，提醒鄉親小心民進黨的終極奧步，台南人要永遠記得2004年的319事件，但強調相信台南人的智慧，絕對不輸高雄人。他這次站出來參選，承諾要把過去在中央、地方、所有學到的東西，將一生最精華的一段，奉獻給鄉親，也相信台南這一次不會被騙走，台南人已經覺醒。

高思博指出，政治場域上的競爭，並不是一般人民最關心的事情，大家都很厭惡政黨政治的鬥爭，英美等西方國家早在好幾百年前就發現，絕對權力常帶來絕對腐敗，人民需要跟政治人物保持一個「健康的懷疑的態度」當一個人或一群人掌握政治權力太久，對人民絕對沒有好處！人民最好採取一種冷靜、客觀、有距離的態度。

高思博向鄉親保證，將來他入主市政府，一定清查過去市府發包而鄉親有疑義的公共工程，他要讓陽光照進台南市政府！為台南帶來新生，引領台南重回過去台灣首府的地位。

(中時 )

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