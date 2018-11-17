台北》棄保？郁慕明：民進黨支持者 別讓姚文智選的太難看

姚文智（見圖）表示，他政壇師傅謝長廷將在19日參加全市車隊掃街大遊行。(陳怡誠攝)

友善列印
中時
、旺報

選舉倒數一周，新黨主席郁慕明接受NEWS98電台《民意新連線》節目主持人賴祥蔚專訪，公開呼籲民進黨支持者「不能讓姚文智票開得太難看」，並指出能否拿回保證金及取得補助款，將是兩大觀察的指標。

郁慕明說，隨著柯文哲坦承敗選危機，關於「棄保」的討論開始愈來愈多，但他對棄誰不誰不表示意見，只是點出既然是政黨政治，當前執政的民進黨，如果在中央政府所在地的市長人選得票太難看，那絕不只是候選人的失敗，而是民進黨整個黨的失敗。

「得票怎樣才不難看？」郁慕明指出，至少有兩個指標可參考。第一，台北市長選舉保證金200萬，按規定須拿到總票數十分之一(約21萬票)以上，選後才能拿回。以民進黨泱泱大黨，總不至於連21萬票都拿不到？

第二，除了保證金外，還有候選人按得票數可以拿到的補助款，一票30元，前提是要先拿到當選人票數的三分之一以上。郁慕明說，以一個大黨、尤其如果是執政黨提名的市長人選，最後拿不到當選人票數的三分之一，意即沒有補助款，這樣的得票當然也是「很難看」。

郁慕明強調，這對候選人是錢的問題，但對民進黨可是更嚴重的政黨信譽問題。民進黨的台北市長候選人，如果最後拿不回保證金、拿不到補助款，那是整個政黨顏面盡失、威信掃地，堂堂執政黨在台北選成這個樣子！

郁慕明說，日前民進黨秘書長洪耀福說，「保住高雄就不算輸」，但如果民進黨的台北市長候選人選得太難看，難道不算失敗嗎？他要誠摯呼籲民進黨的支持者，再怎麼操作棄保，也別真棄得太徹底，總要給民進黨留點顏面。

(中時 )

新聞龍捲風台南開講 高思博：一… 台北》郝龍斌領廖先翔、游淑慧掃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。