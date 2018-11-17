台北》郝龍斌領廖先翔、游淑慧掃街 共創因南港汐止美好生活圈

2018年11月17日 13:25 中時 宋原彰

郝龍斌副主席帶領雙北市議員候選人至力行市場拜票．締造雙北合作共創繁榮。(宋原彰翻攝)

郝龍斌副主席帶領雙北市議員候選人至力行市場拜票．締造雙北合作共創繁榮。(宋原彰翻攝)

郝龍斌副主席帶領雙北市議員候選人至力行市場拜票．締造雙北合作共創繁榮。(宋原彰翻攝)

中國國民黨副主席郝龍斌帶領新北市議員候選人廖先翔、台北市議員候選人游淑慧，於11月17日星期六上午9:00至汐止力行市場掃街拜票。廖先翔和游淑慧都是第一次參選市議員，兩人各在不同的領域都有過歷練，他們都是條件具足，相當優秀的新生代。

郝副主席帶領新北市議員候選人廖先翔、台北市議員候選人游淑慧聯合拜票，係因南港與汐止是共同生活圈，未來許多民生議題和建設都可以共同來商議處理，行政區雖然不同，但是老百姓生活圈卻已打成一片，所以無論是台北市議員或者是新北市議員，都以老百姓的生活課題為考量。

市場與老百姓的日常生活最貼近、最密切，兩位雙北市議員候選人聯合來到力行市場一起拜票，象徵當選之後，將以百姓需求的議題為主軸，不分區域，一起協調為民服務，將締造雙北合作共創繁榮的佳話。

力行市場是汐止與南港居民經常來採買的地方，各項菜色齊全，是附近百姓最常光顧的市場，假日人潮多，今天11月17日一大早天氣有點陰雨濕冷，郝副主席帶領雙北兩位市議員候選人到力行市場掃街拜票，關切老百姓最基本的日常採買，使得微寒的天氣帶來關懷的暖意。

(中時 )