台北》郝龍斌領廖先翔、游淑慧掃街 共創因南港汐止美好生活圈

郝龍斌副主席帶領雙北市議員候選人至力行市場拜票．締造雙北合作共創繁榮。(宋原彰翻攝)

友善列印
中時
宋原彰
郝龍斌副主席帶領雙北市議員候選人至力行市場拜票．締造雙北合作共創繁榮。(宋原彰翻攝)
郝龍斌副主席帶領雙北市議員候選人至力行市場拜票．締造雙北合作共創繁榮。(宋原彰翻攝)
郝龍斌副主席帶領雙北市議員候選人至力行市場拜票．締造雙北合作共創繁榮。(宋原彰翻攝)

中國國民黨副主席郝龍斌帶領新北市議員候選人廖先翔、台北市議員候選人游淑慧，於11月17日星期六上午9:00至汐止力行市場掃街拜票。廖先翔和游淑慧都是第一次參選市議員，兩人各在不同的領域都有過歷練，他們都是條件具足，相當優秀的新生代。

郝副主席帶領新北市議員候選人廖先翔、台北市議員候選人游淑慧聯合拜票，係因南港與汐止是共同生活圈，未來許多民生議題和建設都可以共同來商議處理，行政區雖然不同，但是老百姓生活圈卻已打成一片，所以無論是台北市議員或者是新北市議員，都以老百姓的生活課題為考量。

市場與老百姓的日常生活最貼近、最密切，兩位雙北市議員候選人聯合來到力行市場一起拜票，象徵當選之後，將以百姓需求的議題為主軸，不分區域，一起協調為民服務，將締造雙北合作共創繁榮的佳話。

力行市場是汐止與南港居民經常來採買的地方，各項菜色齊全，是附近百姓最常光顧的市場，假日人潮多，今天11月17日一大早天氣有點陰雨濕冷，郝副主席帶領雙北兩位市議員候選人到力行市場掃街拜票，關切老百姓最基本的日常採買，使得微寒的天氣帶來關懷的暖意。

(中時 )

台北》棄保？郁慕明：民進黨支持… 台北》姚文智轟支持柯文哲就是支…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。