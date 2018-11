2018年11月17日 13:14 中時電子報 李弘斌 /綜合報導 /綜合報導

戴資穎在香港公開賽女單8強賽精彩擋下馬琳的扣殺。(嵌入自BWF臉書)

「世界球后」戴資穎16日晚間在香港公開賽打滿3局,力退前球后馬琳,晉級女單4強。比賽中小戴銅牆鐵壁的防守,連攻擊力超強的馬琳也無法突破,世界羽聯(BWF)就po出小戴的下手反拍救球,完全是憑直覺反應擋出馬琳扣殺,讓小編直呼「UN-BE-LIE-VA-BLE」!

這1分出現在首局小戴13比14落後時,馬琳取得主動優勢,先祭出一記直線扣殺,小戴右手一伸把球擋回,重心完全不受影響,馬琳再上前一記斜線扣殺,距離近到根本沒有時間思考,但小戴的反應神經更快,下手反拍一擋,不但成功救球過網還直接得分,讓馬琳「傻眼貓咪」。

「I DO NOT believe it!」比賽的英文轉播當場這樣驚呼。

小戴今晚將與世界排名第6的日本女將奧原希望,爭奪明天的女單決賽門票。小戴生涯對戰以4勝3敗稍占上風,上次輸給奧原已是2015年年終總決賽。兩人最近一次交手是今年8月的雅加達亞運女單8強,小戴以直落2勝出。

