NBA》這也太扯！公牛從領先22分變輸公鹿19分

2018年11月17日 13:09 中時電子報 黃及人

Game highlights from tonight's comeback WIN over the Bulls!!#FearTheDeer pic.twitter.com/KRdSKYfzQd — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2018年11月17日

公牛陣容太過年輕的弱點，完全在17日這場比賽徹底展現！原本上半場還大幅領先公鹿22分的公牛，竟在下半場徹底失常，最後以104比123輸給地主公鹿，如此大起大落的表現，難怪公牛會吞3連敗，本季戰績也僅4勝12敗。

原本公牛上半著靠著賈斯汀哈勒戴、賈巴利帕克兩人凶猛三分火力，逐漸擴大領先差距，打到第2節還剩1分30秒，公牛63比41大幅領先，可是千萬別忘了，公鹿才是本季聯盟投進最多三分球的球隊，況且還在他們自家主場出賽。

結果自以為勝券在握的公牛，第3節遭遇公鹿單節無情轟進13顆三分球，公鹿更在此節攻下誇張的46分，反觀公牛只拿17分，場上局勢瞬間扭轉，到了末節公鹿仍不手軟，一度領先到20分以上，讓公牛整隊都被徹底打傻了。

公鹿先發5人得分全都上雙，其中3人得分更破20，布雷索攻下全隊最高25分，另加6助攻、4籃板、3抄截，「字母哥」阿提托康波與米德頓各有23分，布魯克羅培茲14分，布羅格登13分，公鹿最後總共投進18顆三分球。

公牛則以上季還在公鹿效力的帕克21分最高，賈斯汀哈勒戴也拿20分，可惜公牛小將實在太過輕敵，以為領先22分的優勢，就足夠帶領他們贏球了，最後卻變狂輸19分收場，只能說公牛還須交多一點「學費」成長了。

(中時電子報)