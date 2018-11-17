台北》姚文智轟支持柯文哲就是支持韓國瑜 網：陳其邁想殺了你

民進黨台北市長候選人姚文智(左二)。(圖為資料照)

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長大選，台北市陷入激戰，但是民進黨台北市長候選人姚文智今日又出來發表言論，這次他將矛頭對準台北市長柯文哲和國民黨高雄市長候選人韓國瑜，抨擊「支持柯文哲，就是支持韓國瑜，支持習近平！」對於姚文智的言論，網友譏諷，「其邁的拳頭應該硬幫幫了」、「其邁應該想殺了你」！

姚文智今天上午接受訪問表示，對於前總統馬英九抨擊他支持姚文智就是總統蔡英文的批評，他覺得馬英九說了大實話，支持姚文智就是支持蔡英文，支持蔡英文就是支持姚文智，因為我們在台灣民主進步改革的路途上，我們方向理念就是一致。

他更強調支持丁守中就是支持馬英九、江澤民和胡錦濤，因為你們都支持九二共識，而且抗拒改革，他更抨擊支持柯文哲就是支持韓國瑜、習近平！因為你們都接受兩岸一家親，而且你跟韓國瑜是超級麻吉，而且這個麻吉還因為這樣不敢站同黨提名丁守中的台！

對於姚文智的言論，批踢踢網友表示「他到底是不是嗑藥啊」、「今天板上還一堆人擔心被柯迷黑，沒想到來個大救援」、「感謝姚姚催票」、「丁丁:Ｘ，我幫你講話然後你算計我」、「一堆廠工搞分化那麼久又被我姚破解了，我姚就是強，超穩的」、「其邁的拳頭應該硬幫幫了」、「其邁應該想殺了你」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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