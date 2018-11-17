台北》網友獻策全新「白開水」廣告劇本 丁團隊一晚趕製實現

2018年11月17日 13:52 中時 楊佳穎

選前超級週末，國民黨台北市長候選人丁守中首站赴臨江街市場掃街。對於台北市長柯文哲昨造勢演講時，低謝感謝太太陳佩琪，還說「3個小孩都是她一個人養大的」，令陳忍不住紅了眼眶；丁守中受訪表示，自己沒意見，選舉希望大家都能朝向正面，讓台北安定繁榮、經濟更好，市民能安居樂業、加速經濟發展是最重要的。

丁守中17日一早在多名黨籍立委陪同下，赴臨江街市場掃街拜票，談到民進黨台北市長候選人姚文智主張重陽敬老金加碼到2000元，他表示，現在全力衝刺，讓長輩的重陽敬老金能恢復、65至70歲健保補助能恢復，是最重要的事情。

至於如何看這次選舉被指有外力影響意圖，丁守中則說，台灣選民眼睛要睜大，不受外面影響，拼經濟發展、大家都要安居樂業是最重要，誰能帶給台灣人民安居樂業，就是應該支持的候選人。

另一方面，丁守中在選前推出多支競選廣告，自比像白開水，無趣但有用，卻遭柯文哲狠酸無聊、一定傳不遠；更有網友在PTT上直言「丁同學，廣告我看過，這樣是行不通的」，並提出全新白開水廣告劇本。

丁陣營獲知後，也依新劇本趕製，並在昨日將全新白開水廣告PO上網，感謝PTT網友提供腳本，「我們立馬在一個晚上就完成拍攝、剪接、字幕等，雖然比不上專業廠商做的影片，但我們還是力求呈現網友YJI的腳本設定，就讓我們來看看影片的成果吧！」影片上網至今已吸引2萬人次觀看，引發討論。

丁守中今也說，感謝PTT的網友建議，認為自己過去有這麼多政績，應該做成宣傳，因此小編就把網友的建議拍成影片，也希望更多年輕人給予好點子。他進一步強調，白開水是對生命來說是最重要的，不會有這麼多添加物、色素，也沒有這麼多假的元素。

(中時 )