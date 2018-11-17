新竹》歷時2個月吸引近1萬人次 林智堅的陸戰法寶就是它

2018年11月17日 13:35 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅的「小智號行動宣講車」走遍竹市各角落，推出45場創新米粉場，60天來累積了1萬人次參與，不僅創造了新形態的選舉米粉場，也打了1場漂亮的陸戰。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅的「小智號行動宣講車」走遍竹市各角落，推出45場創新米粉場，60天來累積了1萬人次參與，不僅創造了新形態的選舉米粉場，也打了1場漂亮的陸戰。（陳育賢攝）

選戰創意點子王林智堅以「小智號行動宣講車」走遍竹市各角落，推出創新米粉場，至16日晚間，在科園里與東區市議員候選人曾文濤舉辦了小智號第45場最終場，60天來累積了1萬人次參與，不僅創造了新形態的選舉米粉場，也打了1場漂亮的陸戰。

新竹市長候選人林智堅競選總部表示，林智堅一手打造的「小智號」行動宣講車配備大型LED螢幕，自9月起即深入各宮廟社區，讓影片、音樂等聲光效果，成為林智堅「廟口開講」的基本配備，政見發表更吸睛生動。

小智號每每開場都以小丑打頭陣暖場，以馬戲表演、折氣球吸引孩子拉著爸媽爺奶參與，不靠動員就讓民眾自動走出家門，童趣氣球也總是供不應求。

小智號同時也是林智堅打團體戰的最佳利器，林智堅每晚深入各社區，為12位議員候選人輪番站台，當初每場次以200人去規畫，但到後期200人已是基本盤，更常有人數兩倍爆棚的情況發生。

日前南區市議員施乃如的場次吸引500人到場，連議員本人也忍不住驚嘆「人是從哪裏來的？」許多生面孔的共襄盛舉，也顯示小智號奏效，成功吸引基本盤以外的人潮。

林智堅競選辦公室主任黃任瑋指出，新型態的米粉場備受青睞，不少參與民眾都問「下1場在哪裡」、「時間太早，下班來不及趕來」，議員候選人也主動爭取加場，資深議員鄭貴元就曾表示，他觀察到小智號新形態米粉場，對民眾吸引力很大，民眾參與度與黏著度都很高，效果超乎預期。

團隊也因應加碼推「小智2號」，1天晚上趕跑2場，一步一腳印的踏遍新竹市的大小巷，「鐵一般的行程」就是希望走進基層，宣講施政理念也與市民互動，盼聽見更多市民的聲音。

團隊同時指出，無論到何處，現場民眾普遍參與度高，到後期還會主動高呼「手舉6、票投6」，給團隊大力應援，近日更有許多民眾響應「大桔大力挺小智」的活動，主動送上6號橘子、補品等小物，曾有1位年約5歲的粉絲小妹，參與多場小智號，先送上橘子，隔幾天又送上橘子汽水，不僅展現了選民的創意，也展現堅粉的高黏著度。

競選團隊表示，小智號跑宮廟的任務雖已暫時結束，但未來將會加入車隊掃街隊伍，行動式的大螢幕穿梭大街小巷，增添車隊掃街的可看性，陸戰新法寶1車多用，觸及更多民眾。

(中時 )