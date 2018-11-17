史上最迷你秋鬥 勞工人數比媒體還少

2018年11月17日 13:35 中時 廖德修

史上規模最迷你的勞工「秋鬥」上午在凱達格蘭大道舉行，現場沒有舞台或講台，也取消遊行活動，只有40幾位勞工代表到場，聲援的勞團亦僅20多個，竟比到場採訪的媒體人數還少。雖然如此，秋鬥總召陳致曉仍呼籲全國勞工大眾，下周六（24日）投票前要好好看清候選人的政見，不要再被藍綠綁架了。

今年秋鬥的主題是「拒絕權貴新黨國、爭回庶民生存權」，發言的勞工代表續紛指責民進黨執政後喊拚經濟，其實拚的是權貴的經濟，勞工的權益一樣被漠視、犧牲，貧富差距、勞工過勞的情形更加嚴重，薪水永遠跟不上物價，庶民只有靠自己爭回生存權。

北市產業總工會理事長鄭雅慧說，前年人民用600多萬張選票把蔡英文送進總統府，但2年多來許多勞工政見都跳票了，下周六就是九合一選舉的投票日，大家要仔細檢視候選人的勞工政策，不要再被政黨左右。一年364天都由政府官員幫民眾做決定，只有投票這一天才是由人民自己做決定。

日前在台中騎腳踏車衝撞台中市長林佳龍座車的黎明幼兒園園長林金連，今天也出現在秋鬥現場。他痛陳，工運沒有成效其實要怪勞工自己，過去一直認為只有民進黨、國民黨兩個選項，因此寵壞了兩黨，也苦了自己。下周投票如果心中仍只有藍綠，一定死路一條！

擔任秋鬥總召的台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉說，今年秋鬥籌備過程中，反年改團體曾要求加入，但主辦單位認為訴求重點是打破藍綠、階級翻轉；雙方理念不合，最後只好取消遊行，參與的勞工人數也比以往少很多。

活動最後的高潮則是勞工代表伸腳把用厚紙板做的總統府模型用力踩爛，表達對執政者的不滿，並相約明年秋鬥再見。

(中時 )