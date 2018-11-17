影》韓國瑜廣告「北漂妹」惹風波 富邦啦啦隊員回應了

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員Anny為高雄市長候選人拍攝廣告。（翻攝自youtube《孩子回家紀實篇》）

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中時電子報
/綜合報導
韓國瑜競選廣告

富邦啦啦隊Anny因替國民黨高雄市候選人韓國瑜拍攝廣告引發風波，今天（17日）她在個人粉絲團發文，強調在廣告中所言真實，且也對富邦球團感到抱歉，強調自己會對自己說過的話負責，「感謝支持我的好友關心及回覆，請大家討論留在這邊就好。」

韓國瑜的競選景片《孩子回家紀實篇》影片釋出後，眼尖網友立刻發現，出身高雄市三民區的26歲藝術工作者吳尚樺是富邦悍將「Fubon Angels」成員Anny。

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Anny在影片中表示，因工作不及返鄉為爺爺奔喪，隨後Anny的父親也在《蘋果日報》粉絲團回文解釋，Anny的爺爺因病突然斷氣，家人雖都緊急返鄉，但Anny仍趕不及見到爺爺最後一面，隨後父親也在《蘋果日報》粉絲團回文證實。富邦球團則回應，拍攝廣告純屬啦啦隊個人行為，Anny並未報備，球團也不對此事評論。

今天Anny在個人粉絲團發文表示，廣告中所言確是她的真實經歷，她願意對自己的行為負責，也對於對公司所造成的困擾感到抱歉，「關於這次事件我想說的是善念表達關懷是我原本初衷，很多事情就是這樣環環相扣，每一件事都體驗後才會知道。」最後她表示，會繼續為自己的工作努力，也謝謝各界的關心。

以下為Anny粉絲團發文全文：

嗨大家，我是安妮！

相信很多朋友都看到影片了。

沒錯，我是高雄人，影片內容也是我自己真實故事。

關於爺爺過世是3年前的事，上班途中接到家人的電話說爺爺進加護病房要我心裡準備一下

我在高鐵上的時刻 每一分一秒都是祈禱爺爺能撐一下下 希望看祂最後一面

雖然最後沒來得及，但我記得我在太平間跟他說的：爺我到了喔 要好好放心的離開...

而這次的事件引發大家的關注，也造成公司的困擾及牽連感到非常抱歉。

事情發生當時也並不是在擔任Fubon Angels的期間，引發大家的諸多聯想也特別在這邊說明。

關於這次事件我想說的是善念表達關懷是我原本初衷，

很多事情就是這樣環環相扣，每一件事都體驗後才會知道

為自己說的話負責，我會繼續在我自己的工作努力，也感謝支持我的好友關心及回覆

請大家討論留在這邊就好

(中時電子報)

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