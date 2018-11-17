趁羅宏正不在 李運慶補位與劉宇菁耍甜蜜

李運慶、劉宇菁耍甜蜜。（三立）

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《高校英雄傳》辦校園見面會。（三立）
《高校英雄傳》辦校園見面會。（三立）

台視、三立週日偶像劇《高校英雄傳》拍攝近尾聲，這次校園主場景都在醒吾科技大學進行拍攝，16日該劇主要演員劉宇菁、李運慶、徐韜、宋緯恩、席惟倫、何美及蕭志瑋都出席校園見面會，劉宇菁一現身就有同學大聲喊說：「妳當我班導啦！」

李運慶在劇中得不到劉宇菁的愛，這次見面會男主角羅宏正無法出席，讓李運慶正好補位，而為了圓夢，就讓兩人來一段甜蜜劇情演出，結束時劉宇菁還不得不撫摸李運慶的臉，逼她說出「你對我非常重要，不能沒有你」的台詞，劉宇菁笑說看到李運慶的眼神與表情就知他想歪了。

劇中新生代演員因演出《高校英雄傳》知名度提升不少，拍照時他們還混在同學座位中，讓每位同學都好high，席惟倫也顧不得見面會正在進行中，就與男同學大玩自拍，而徐韜與蕭志瑋在拍戲之餘就愛B-Box，兩人在毫無準備下就來上一段，精彩程度讓同學掌聲不斷。而每次在見面會中最受歡迎的互動部分就是經典劇情重現，活潑的同學不斷大喊「我要吻戲啦！」

徐韜、宋緯恩、席惟倫、何美及蕭志瑋這些扮演學生的演員在見面會中表現得都很外放，在誇張演出過程中宋緯恩出其不意的強吻蕭志瑋，讓現場一陣尖叫聲。活動現場男同學居多，當然美女牌最奏效，席惟倫現場擄獲不少男同學的心，而何美搞笑也卻是高手，比美比不過，搞笑卻獲得滿堂彩。

(中時 )

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