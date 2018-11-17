新竹》許明財十八尖山快閃拜票 要讓市民重返快樂閃亮

新竹市長候選人許明財（左）17日上午到十八尖山快閃拜票，要讓市民重返快樂閃亮。（陳育賢攝）

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國民黨新竹市黨部17日於選前超級星期六，選在十八尖山舉辦「快閃」拜票活動，主委呂學樟籲請大家一起來消滅「東廠」政府，重建美好家園。許明財則主張再造新竹市，要市政與居民重返快樂閃亮。

國民黨新竹市黨部呂學樟主委表示，即刻到來的市長、議員及里長3合1選舉務要「選賢與能」，市長懇請支持最宏觀、最有遠見、最能拚民生經濟的市政領導人許明財，在歷經3次政黨輪替後，同時也請民眾選擇最負責任、最有誠信的國民黨與黨提名候選人。

呂學樟指出，現行執政「東廠」政府，粗暴的軍公教年改，倚仗著在中央行政立法司法完全執政，完全不理會「法不朔及既往」的精神，嚴重破壞原來國家治理威信。

蔡政府更以仇恨為出發點，不但對國民黨掃地出門、清算鬥爭，更對非我族類者，行「東廠」之誅，與「講信修睦」完全背道而馳。

許明財則強調，如果能再度重返新竹市府主政，未來將運用現有的建設成果，還有優勢地理區位、科技環境和經濟動能再造新竹市，讓新竹市不僅成為1顆台灣閃亮的明珠，更有可能是中國「1帶1路」與歐、亞、非間的經濟平台或通商口岸，成為舉世聞名的觀光科技文化城。

許明財自我期許以35年的行政經驗，加上5年的市長歷練，雖然在2014年以1014票落選，但4年來在自我深度反省反思當中，將這40年來的豐富經驗，已然消化反芻，再用1雙腳數度走遍新竹市的每個角落，深入街坊巷弄，傾聽市民聲音，得知1個新竹，2種世界的生活，每每深深烙印在內心。

他要抱著服務的熱誠，再創造新竹市的大幸福，許下1個願望，台灣的大未來，就從新竹出發。

(中時 )

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