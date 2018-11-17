金馬55／盤點六大典禮看點 「最強陣容」力拚選前周末夜

2018年11月17日 13:54 中時電子報 李家穎 ／台北報導 ／台北報導

第55屆金馬獎今（17）晚將盛大舉行，強碰台灣選舉前超級週末夜，又有韓團Highlight成員梁耀燮及龍俊亨到台灣辦迷你告別演唱會，加上今日陰雨綿綿。所幸今年衝著執委會主席李安與評審主席鞏俐的面子，帝后入圍者皆熱情參予，加上頒獎來賓強大，構成史上最強一線陣容，以下就為您整理今晚的六大看點。

陶晶瑩3度獨挑大樑主持金馬獎。（圖／記者粘耿豪攝）

一、6度接金馬主持陶晶瑩為金馬畫龍點睛

主持天后陶晶瑩6度接下金馬主持棒，也是她連續三年獨挑大樑，主持經歷豐富的她，曾有12次金曲獎、2次金鐘獎的經驗，如今再接下金馬獎，運用她的高主持EQ與眾入圍者的交情，想必能激出不同火花，讓我們好好期待她今晚的妙語如珠與超強串場功力。

劉傑中日前主持金鐘紅毯大受好評，本次再接金馬紅毯主持棒。（圖／艾迪昇提供）

二、必看專業三金紅毯主持超吸睛

星光大道更有兩位屢受好評的三金紅毯主持人，劉傑中與楊千霈，前主播劉傑中不只高大帥氣，日前主持電視金鐘獎星光大道，更是受封台版「孔劉」，不只會問問題，更不會搶走風采，好評不斷。

楊千霈今年也將再戰金馬主持紅毯。（圖／《嬰兒與母親》提供）

楊千霈更是第9次主持金馬紅毯，主持三金紅毯超過20次的她身經百戰，去年還曾挺孕肚主持，被封為地表最強紅毯女主持。

孫儷（右）將在最佳女主角大戰謝盈萱（左）與周迅等女星。（圖／金馬執委會提供）

三、兩岸超強入圍者爭金馬

本屆迎來超強入圍者們，以宮廷劇爆紅的「甄嬛」孫儷、「如懿」周迅都將爭奪金馬影后，同一獎項台灣女星謝盈萱也以票房冠軍電影《誰先愛上他的》共同角逐。

男主角方面邱澤、鄧超等一線男星點亮入圍名單；女配角則有台灣女星丁寧、黃嘉千力抗去年影后惠英紅；男配角則有近期人氣飆升的台灣男星鄭人碩、李鴻其，對抗二度來台的田壯壯等三位男星。

鄧超（右）也將在最佳男主角大戰彭昱暢（左）、邱澤等男星。（圖／金馬執委會提供）

除了男女主角外，知名導演張藝謀、入圍新導演的劉若英、徐譽庭、新人獎的傅孟柏，還有歌王陳奕迅都是入圍名單中的超亮星星。

大導演張藝謀也將來台角逐最佳導演。（圖／翻攝自金馬獎IG）

四、超重量級表演卡司

開場王力宏就將獻唱電影組曲，為電影人致敬；歌神陳奕迅等五位入圍最佳電影歌曲的演唱人都將獻唱；壓軸還有金曲歌后莫文蔚，帶來天后級「DIVA」演出。

歌王王力宏（左）、陳奕迅（右）、莫文蔚都將登台演唱。（圖／金馬執委會提供）

五、頒獎來賓超驚豔

本屆頒獎來賓一個比一個還要更強大，女神徐若瑄、桂綸鎂、謝金燕、劉嘉玲都將登場比美頒獎。男神則有劉德華領軍，胡歌、張震等力挺金馬。另外還有香港巨星羅家英、苑瓊丹、洪金寶，最後李安與鞏俐頒發最佳劇情長片，讓人十分期待。

頒獎來賓超大咖，謝金燕（左）、胡歌（右）都將當頒獎嘉賓。（圖／金馬執委會提供）

六、台片突圍能否獎留台灣

本屆台片入圍比例與往年差不多，但能不能留下來又是大家熱烈討論的。「幸福路上」、「范保德」、「誰先愛上他的」、「幸福城市」、「我們的青春，在台灣」、「小美」、「角頭2：王者再起」、「只有大海知道」等呼聲極高，台星方面更是力抗大咖陸星，究竟台片與台星能否將金馬獎留台灣，就看今晚的第55屆金馬獎揭曉。

(中時電子報)